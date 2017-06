Der ehemalige FBI-Chef James Comey belastet in der Anhörung vor dem Senatsausschuss Donald Trump nicht nur schwer, sondern greift dessen Integrität an. In den Augen von Comey ist der US-Präsident ein Lügner.

Tiefe Ringe unter den Augen, eingefallene Wangen - James Comey sah sichtlich mitgenommen aus, als er in der Anhörung des US-Senatsausschusses saß. Der vor wenigen Wochen von Donald Trump gefeuerte FBI-Chef sprach von "großen persönlichen Leiden", die ihm das vergangene Jahr brachte: Die E-Mail-Affäre von Kandidatin Hillary Clinton, jetzt die Untersuchung der russischen Manipulation von den Präsidentschaftswahlen im vergangenen November.

Fast drei Stunden beantwortete er zahlreiche Fragen von Senatoren. Dabei hielt er sich nicht mit Kritik am Präsidenten zurück. Gleich in seinem Statement bezichtigte er Trump als Lügner. Der hatte beim Rauswurf von Comey den Zustand im FBI bemängelt, die Bundespolizeibehörde sei in "Unordnung" und habe das "Vertrauen in die Führung" verloren. Das genaue Gegenteil sei wahr: "Das FBI ist ehrenhaft, stark und unabhängig".

Insgesamt neun Mal habe Trump sich mit Comey getroffen oder mit ihm telefoniert. Das sei in der kurzen Zeit mehr als ungewöhnlich gewesen. Präsident Barack Obama habe sich mit Comey in seinen mehr als drei Jahren als FBI-Chef nur zweimal mit ihm getroffen, ...

