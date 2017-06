Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - LG Innotek gab bekannt, dass sein 10 Watt Hochleistungs-LED-Paket der 3535G4L Serie als Hauptbeleuchtung des Suwon World Cup Stadiums eingesetzt wird, in dem der FIFA U-20 World Cup Korea 2017 am 11. Juni stattfindet.



Hochleistungs-LED ist eine Lichtquelle, die bei einem Stromverbrauch von 1 Watt oder mehr ein helles Licht ausstrahlt. Es macht die Nacht zum Tage und wird in Sportstadien, auf Straßen und in Fabriken verwendet. LEDs für Sportbeleuchtung müssen äußerst zuverlässig ein, damit sowohl die Veranstaltungen als auch die Übertragungen problemlos funktionieren.



LG Innotek hat hochzuverlässige LED mithilfe seiner vertikalen Chiptechnologie entwickelt. Dieses Produkt kann ein Stadium selbst nach einer Betriebszeit von 100.000 Stunden mit einer maximalen Leistung von 10 Watt beleuchten. Für die Installation im Stadium wurde das Beleuchtungstechnologiedesign des Leuchtenherstellers KMW als primäre Lichtquelle verwendet.



Die LED des Unternehmens bietet ein optimales Licht, das es allen Spielern, den Zusehern und den Fernsehzuschauern erlaubt, sich auf das Spiel zu konzentrieren. Das qualitativ hochwertige Licht bietet hervorragende Farbwiedergabe, eine optimale Farbtemperatur und es hat eine herausragende Lichteffizienz, die es für die Beleuchtung internationaler Spiele geeignet macht.



Die im Stadium installierte LED hat mit einem Farbwiedergabeindex von 90 eine Farbwiedergabe, die dem natürlichen Licht sehr nahe kommt. Der Farbwiedergabeindex (CRI) weist darauf hin, wie nahe die Farbe der Beleuchtung an die des natürlichen Lichts herankommt. Natürliches Licht besitzt einen CRI von 100.



Die LED von LG Innotek bietet ein helles und lebhaftes Licht mit einer Farbtemperatur von 5.000 Kelvin und sie blendet dabei weniger. Menschen sehen mit diesem Produkt ein Nachtspiel im Allgemeinen so, als fände es in der Mitte eines sonnigen Tages statt und das Licht ist weicher als helles Sonnenlicht.



Dabei benötigt diese LED um 40 % weniger Strom als Halogen-Metalldampflampen. Im Stadium werden statt 2 Kilowatt Halogen-Metalldampflampen nur 1,2 Kilowatt LED-Lampen verwendet, um eine Beleuchtungsstärke von 2.200 Lux zu erzeugen. Dies liegt über dem von der FIFA geforderten Niveau.



LG Innotek plant, sein LED-Angebot für Unterhaltungsbühnen in der Zukunft zu erweitern. Ebenso hat man vor, mehrfarbige Produkte, wie z. B. eine superstarke LED mit 15 oder 30 Watt sowie RGGB- oder RGBW-Produkte auf den Markt zu bringen.



Ein Vertreter von LG Innotek sagt: "Mit unseren qualitativ hochwertigen LED-Lampen können Sie klar sehen, wie das Spiel läuft."



Foto-Link: http://www.lginnotek.co.kr//upload/editor/2017060883845438.jpg



