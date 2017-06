Vertriebsveteran Pat Huth wurde zum VP Alliances Americas ernannt, um die Aktivitäten in den USA anzukurbeln und weltweite Geschäftstätigkeiten weiter auszuweiten

Das Value Added Services- und Technologieunternehmen (VAST) Exclusive Group gab heute mit der Ernennung des äußerst erfolgreichen Channel Operators Patrick Huth zum VP Alliances Americas die Einführung seiner einzigartigen Marke des ‚Disruptiven Vertriebs? auf dem US-amerikanischen Markt bekannt. Pat wird die Verantwortung für Kooperationen mit Anbietern und Partnern auf dem weltweit größten IT-Markt haben. Dieses neue Kapitel in der weltweiten Expansion der Exclusive Group wird wichtigen Anbietern und GSI-Partnern einen bedeutenden Wertzuwachs sichern und ergänzt die umfassende Präsenz der Exclusive Group in EMEA und APAC, wo sich 2016 die Gesamterlöse auf 1,5 Milliarden US-Dollar (1,3 Md. €) beliefen.

"Bei unserer weltweiten Expansion stellen die USA ein wichtiges Ziel dar und wir sehen zusammen mit unseren wichtigsten Partnern unter den Anbietern, Service Providern und Systems Integratoren sehr gute Chancen für unsere Geschäftsentwicklung. Als VP Alliances wird Pat eine wichtige Rolle dabei spielen, diese Chancen in Ergebnisse zu verwandeln?, sagte Barrie Desmond, COO der Exclusive Group. "Wir sind das einzige in Europa ansässige VAD-Unternehmen, aber es fühlt sich beinahe so an, als ob wir nach Hause zurückkehren. Viele unserer Partner sind in den USA ansässig und verstehen den einzigartigen Wert, den wir zur Unterstützung eines beschleunigten Erfolgs auf dem Markt beitragen können, da wir eine globale Reichweite mit ehrlicher Wertorientierung kombinieren. Für die nähere Zukunft ist geplant, Pats Marktkompetenz und phenomänalen Ruf zu nutzen, um zu gewährleisten, dass wir bei der Anwendung unserer Erfolgsformel auf lokaler Ebene von Bedeutung sind.?

Patrick Huth, der neue Vice President der Exclusive Group, ist ein versierter IT-Kanal-Vertriebsleiter mit fast 40 Jahren Erfahrung im Vertrieb, sowohl in den USA als auch weltweit. Nachdem er im Laufe seiner brillanten Karriere eine Vielzahl von Managementpositionen in diesem Kanal inne gehabt hatte, war er in seiner letzten Rolle als Senior Director of Partner Management für die Westcon-Comstor Group tätig, wo er die Bemühungen zur Steigerung der Erträge und Rentabilität für verschiedene wichtige Anbieter anführte und ein Portfolio im Werte von mehr als 1 Md. US-Dollar verwaltet hat.

"Exclusive ist weithin bekannt und dafür bewundert, dass das Unternehmen die treibende Kraft hinter der Bereitstellung verschiedener Vertriebsarten ist. Ich freue mich, dass wir Gelegenheit haben, unsere globalen Partnerschaften auszuweiten?, sagte Huth. "Unsere IT-Anbieter-Portfolios sind sowohl im Bereich Cybersicherheit als auch bei Rechenzentren stark beeinflusst von hochinnovativen Technologien, die den Markt stören und eine Plattform für die Erzeugung von enormem Wert darstellen können. In den USA ansässige Partner haben nun eine neue Wahlmöglichkeit, wenn sie globale Transaktionen durchführen und eine verstärkte Wertschöpfung erzielen wollen.?

