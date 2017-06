Der Zusammenschluss soll am 13. Juni abgeschlossen werden. Verizon will Yahoos E-Mail-, Such- und Messengerdienste und den Bereich Online-Werbung mit seiner Tochter AOL kombinieren. Der Konzern setzt darauf, mit mobilen Videos und Werbung neue Einnahmen ausserhalb des als gesättigt geltenden Mobilfunkmarktes zu generieren. Einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...