Die Yahoo-Aktionäre haben dem Verkauf des Kerngeschäfts an Verizon zugestimmt. Verizon will Yahoos E-Mail-, Such- und Messengerdienste und den Bereich Online-Werbung mit seiner Tochter AOL kombinieren.

Die Yahoo-Aktionäre haben am Donnerstag grünes Licht für den Verkauf des Kerngeschäfts an den größten US-Mobilfunkkonzern Verizon für 4,48 Milliarden Dollar gegeben. Der Zusammenschluss soll am 13. Juni abgeschlossen werden.

Verizon will ...

Den vollständigen Artikel lesen ...