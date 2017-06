Entwickler und Publisher bringen exklusive Neuigkeiten mit



Los Angeles (ots/PRNewswire) - Die PC Gaming Show von Intel, die dritte jährliche Messe für Entwickler, Publisher, Hardware-Unternehmen, Medien und Fans auf der E3, begrüßt 2K und Firaxis Games als Messeteilnehmer. 2K und Firaxis, die Macher von beliebten PC-Spielen der letzten Jahre, werden erstmalig an der PC Gaming Show teilnehmen und eine wichtige Ankündigung auf der Bühne machen.



Die PC Gaming Show findet am Montag, den 12. Juni, ab 10:00 Uhr PDT im Theatre vom Ace Hotel in Los Angeles (Kalifornien) statt. Im Anschluss an die PC Gaming Show werden PC Gamer und Intel auf der Bühne der E3 auftreten. Persönliche Vorführungen werden ab Dienstag, den 13. Juni, bis Donnerstag, den 15. Juni, in der Südhalle am Stand 533 der PC Gaming Show angeboten. Bei Presseanfragen wenden Sie sich bitte an pcgamingshow@triplepointpr.com.



Wer nicht zur Vorführung erscheinen kann, hat die Möglichkeit, sie in voller Länge im Live-Stream zu verfolgen:



- Twitch: http://www.twitch.tv/pcgamer - Mixer: https://mixer.com/pcgamer - Facebook: https://www.facebook.com/pcgamermagazine



Neben einigen Überraschungsgästen, die erst vor Ort bekanntgegeben werden, haben sich folgende Teilnehmer angemeldet:



- 2K - Bluehole Inc. - Bohemia Interactive - Creative Assembly - Cygames - Firaxis Games - Harebrained Schemes - Intel - Nexon - Paradox Interactive - Raw Fury Games - Tripwire Interactive - Xbox



Nähere Informationen sowie die Registrierung für Pressemitarbeiter und Content Creators finden Sie auf der Website www.PCGamingShow.com. Folgen Sie zudem pcgamingshow. Kunden, die an der Messe interessiert sind, können sich hier näher erkundigen: www.PCGamingShow.com/tickets.



Über PC Gamer



PC Gamer ist das weltweite Fachmagazin für PC-Spiele. Seit mehr als 20 Jahren deckt es in unvergleichlicher Weise alle Aspekte des PC-Gaming ab - in der Printausgabe und online. Das Expertenteam des Unternehmens versorgt seine Leser mit vertrauenswürdigen Kritiken, Testberichten zu einzelnen Komponenten, verrückten neuen Mods, bislang unentdeckten, unabhängigen Projekten und brandaktuellen Nachrichten rund um die Uhr und aus aller Welt.



