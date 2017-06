Zürich (ots) - An der heutigen Generalversammlung des Verbands der

Schweizerischen Gasindustrie VSG in Bern zeigte Präsident Martin

Schmid auf, welchen Beitrag Gas leistet kann beim Umbau der

Energiesysteme in Richtung Erneuerbarkeit und Energieeffizienz, wie

dies vom Schweizer Stimmvolk beschlossen wurde. Insbesondere mit

Wärme-Kraft-Kopplung (WKK) kann im Winter die Versorgungssicherheit

erhöht und die Abhängigkeit von Kohlestromimporten reduziert werden.

Zudem setzt die Gaswirtschaft auf erneuerbare Gase.



Wie die Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom) letzte

Woche bekanntgab, werden in der Schweiz mittel- und langfristig die

Risiken für die Stromversorgung immer grösser, vor allem im Winter.

Damit die Versorgungssicherheit auch in Zukunft gewährleistet sei,

brauche es innovative Technologien wie die Wärme-Kraft-Kopplung

(WKK), sagte Präsident Martin Schmid an der VSG-Generalversammlung.

Mit WKK kann dezentral gleichzeitig Strom und Wärme produziert

werden. Dies entlastet die Stromnetze, die zunehmend an die Grenze

ihrer Belastbarkeit stossen, und verringert die die Abhängigkeit der

Schweiz von klimaschädlichen Kohlestromimporten. WKK-Anlagen

erreichen einen sehr hohen Wirkungsrad und damit ausgezeichnete Werte

punkto Energieeffizienz und CO2-Emissionen. Es brauche jedoch bessere

Rahmenbedingungen, um die Wettbewerbsfähigkeit der WKK-Anlagen

gegenüber Stromimporten zu verbessern, forderte Martin Schmid.



Eine weitere Herausforderung beim Umbau der Energiesysteme ist die

Speicherung des erneuerbaren Stroms, der im Moment der Produktion

nicht nachgefragt wird. Mit Power-to-Gas, so der VSG-Präsident, biete

sich eine zukunftsweisende Technologie an, indem überschüssiger Strom

in Form von Methan oder Wasserstoff gespeichert werden könne. Er

forderte die Politik und Verwaltung auf, die Rahmenbedingungen für

Speichertechnologien technologieneutral zu gestalten. Dies sei eine

Voraussetzung dafür, dass sich in Zukunft Power-to-Gas im Markt

durchsetzen könne.



Im Weiteren wies Martin Schmid darauf hin, dass Gas in kürzester

Zeit verlässlich berechenbare und dauerhafte CO2-Emissionen

ermöglicht. Das gilt für den Wärmemarkt (Gas statt Öl), im Verkehr

(Ersatz von Benzin und Diesel) und für die Stromerzeugung durch die

Substituierung des importierten Kohlestroms. "Die Schweizer

Gaswirtschaft ist bereit, ihren Beitrag für eine nachhaltige

Energiezukunft zu leisten", sagte der VSG-Präsident und wies darauf

hin, dass die Branche beschlossen hat, den Anteil an erneuerbarem Gas

im Wärmemarkt bis 2030 auf 30 Prozent zu steigern. Dazu brauche es

jedoch entsprechende Rahmenbedingungen wie die umfassende Anerkennung

von Biogas als erneuerbare Energie im Wärmebereich.



Ansprache von Bundesrat Ueli Maurer



In seinem Gastreferat betonte Bundesrat Ueli Maurer an der

VSG-Generalversammlung die zentrale Bedeutung einer ausreichenden und

kostengünstigen Energieversorgung für eine funktionierende Wirtschaft

und den Wohlstand der Bevölkerung. "Die Abstimmung vom 21. Mai hat

wohl mindestens so viele Fragen aufgeworfen, wie sie gelöst hat",

sagte Ueli Maurer. Positiv betrachtet heisse dies aber auch, dass

noch vieles in die richtige Richtung bewegt werden könne. Die Politik

dürfe sich jetzt nicht in ideologische Schützengräben verabschieden,

sondern es brauche einen intensiven Dialog mit der Praxis.



Wahlen in den Verwaltungsrat VSG



Pascal Favre (Cossonay), Kurt Lüscher (Zürich) und Felix Strässle

(Solothurn) sind auf Ende der Amtsdauer (2013-2017) aus dem

Verwaltungsrat zurückgetreten. Neu gewählt wurden Philippe Dubois

(Sion), Jörg Wild (Zürich) und Heinz Binggeli (Biel). Die

Generalversammlung wählte zudem Verwaltungsratspräsident Martin

Schmid und die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates für eine

weitere Amtsdauer.



