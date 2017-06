EnvisionTEC, ein weltweit führender Hersteller von 3D-Desktop- und Vollproduktionsdruckern und zugehörigen Materialien, hat heute auf der JCK Las Vegas, der wichtigsten Fachmesse der Schmuckbranche, einen kostensparenden austauschbaren Materialträger für seine 3D-Desktop-Premium-Drucker vorgestellt.

The new M-Type material tray for EnvisionTEC's Micro and Vida desktop 3D printers lasts about 3-4 months and is disposable. The bottom is optical glass coated in a film that allows for easy separation of exposure layers, surrounded by a soft but firm silicone frame. (Photo: Business Wire)