Das Ergebnis für die Börse, so muss es präzise heißen, hat die FAZ in einem Szenario zusammengefasst. Wir werden in einem SONDERWEBINAR - hier anmelden - am Freitag ab 8 Uhr bis halb 10 darauf eingehen und analysieren, was UK-Wahl und Ergebnis, was Trump und die Vorwürfe gegen ihn, was EZB vom Donnerstag für Pfund, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...