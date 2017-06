Bei der vorgezogenen Unterhauswahl in Großbritannien hat laut einer gemeinsamen Prognose von BBC, ITV und Sky die Partei von Premierministerin Theresa May eine eigene Mehrheit knapp verloren. Die Konservativen werden zwar mit 314 Sitzen wieder stärkste Kraft, aber Labour, Liberaldemokraten und SNP kommen in der Prognose auf genau so viele Sitze.

Im Detail prognostizieren die Sender 266 Sitze für Labour, 14 für die Liberaldemokraten, 34 für die SNP. Die eurokritische UKIP bekommt laut Prognose keinen Sitz im Unterhaus.