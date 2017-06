SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann hat schwere Vorwürfe gegen Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) erhoben: "Ein guter Verteidigungsminister zeichnet sich durch Führungsqualität, Transparenz und Wahrhaftigkeit aus. Nichts davon trifft auf die Amtsinhaberin zu", sagte Oppermann der "Bild" (Freitag).

"Angela Merkel hat mit Frau von der Leyen die schlechteste Verteidigungsministerin seit der Deutschen Einheit ausgesucht. Unsere Soldaten haben Besseres verdient." Mit der Reaktion der Ministerin auf angebliche Missstände in der Bundeswehrkaserne in Pfullendorf will sich in der nächsten Sitzungswoche auch der Verteidigungsausschuss des Bundestages beschäftigen. Dazu soll voraussichtlich auch Ministerin von der Leyen vorgeladen werden.