Branchenführender Vantio CacheServe sorgt für den Erhalt der Netz-Integrität durch DNS-Leistung und die überragenden Blockierung von DDoS, PRSD und anderer webbasierter Angriffe

Nominum™, der Innovationsführer DNS-basierter Sicherheit und Dienste, gab heute bekannt, dass QTNnet, eine Tochtergesellschaft der Kyushu Electric Power Company im japanischen Fukuoka, sich für die DNS-Lösungen des Unternehmens entschieden hat, um die Sicherheit und Leistungsfähigkeit seines Breitbandnetzes zu erhöhen.

QTNet versorgt Millionen von Haushalten in Kyushu mit Breitband. Vor allem Umfang und Zahl der Distributed Denial of Service- (DDoS) und Pseudo Random Sub-domain- (PRSD) Angriffe haben den Breitbandanbieter zum Einsatz der Nominum DNS-Lösung veranlasst, um Angriffe auf das Netz zu vereiteln, das Netz zu schützen sowie Latenzen und Dienstausfällen aufgrund von schädlichen Aktivitäten vorzubeugen. QTNet hat seine vorherige teure und weniger effektive DNS-Lösung durch Nominum Vantio™ CacheServe ersetzt, um die DNS-Anfragebeantwortung zu beschleunigen und ein sicheres und zuverlässiges Interneterlebnis für Teilnehmer in der Region zu gewährleisten.

"Der Ruf unserer Marke hängt stark davon ab, dass wir ein sicheres und hochwertiges Interneterlebnis bieten. Die Anbindung der Teilnehmer durch ein sicheres und leistungsfähiges Netz bildet die Grundlage dauerhafter Kundenloyalität und Wettbewerbsfähigkeit in unserem Markt", sagte Kenji Mori, Gruppenleiter der Abteilung Kommunikationsdienstleistungstechnik bei QTNet. "Nominum war die natürliche Wahl, um unser Netz zu schützen, da es die beste DNS-Lösung unter den großen Betreibern weltweit ist. Die Sicherheit und Zuverlässigkeit, die Nominum bietet, lässt angesichts der verbesserten Netz-Performance und der festgestellten gestiegenen Zufriedenheit unserer Kunden bereits jetzt eine signifikante Rendite erkennen."

"Die steigende Zahl der DDoS-Angriffe, wie zum Beispiel der DNS-Angriff Ende 2016, der viele beliebte Webseiten einige Stunden unerreichbar machte, stellt für Breitbandanbieter, deren Netze nicht ausreichend geschützt sind, ein hohes Risiko dar", sagte Jari Heinonen, Vice President für die Region Asien-Pazifik bei Nominum. "Wenn Teilnehmer eine langsame Netzwerk-Reaktion feststellen oder ihre Lieblingswebseiten nicht aufrufen können, geben sie oft ihrem Dienstanbieter die Schuld und kündigen dann möglicherweise. QTNet schützt wie viele andere Dienstanbieter weltweit mit unserer branchenführenden Lösung seinen Nettogewinn und das Online-Erlebnis der Abonnenten. Darüber hinaus bietet unsere Lösung Kosteneffizienz und Skalierbarkeitsvorteile."

Vantio CacheServe: Der Goldstandard der DNS-Auflösung

Seit einem Jahrzehnt legt Vantio CacheServe die Grundlagen für das sicherste und zuverlässigste Dienstanbieter-Netz und bietet eine solide Basis zur Sicherstellung und Verbesserung des digitalen Nutzererlebnisses der Teilnehmer durch eine 100-prozentige Verfügbarkeit und die niedrigste Übertragungszeitverzögerung in der Branche. Leistungsstarke Genauigkeitsrichtlinien managen der DNS-Traffic und stellen sicher, dass gutartige Anfragen beantwortet werden und solche, die versuchen, eine Verbindung mit gefährlichen Webseiten herzustellen, blockiert werden. Mit unerreichten Abwehrmaßnahmen gegen Cachevergiftung kann Vantio CacheServe einigen der schädlichsten Bedrohungen standhalten, die andere Resolver innerhalb von Minuten in die Knie zwingen, wie zum Beispiel die berüchtigte Kamisky-Attacke.

Durch die Integration von Vantio CacheServe in die erweiterbare Nominum N2™-Plattform, wird der Einsatz von N2-Anwendungen vereinfacht, was den Schutz der Teilnehmer erhöht und durch effektive, effiziente In-Browser-Kommunikation die Bindung fördert. Vantio CacheServe wird durch eine rund um die Uhr verfügbare kommerzielle Unterstützung verstärkt, die mit Experten besetzt ist, die mit Provider-Bedürfnissen bestens vertraut sind. Die Lösung erhöht die Teilnehmerzufriedenheit und maximiert den Nutzen der Investitionen in die Netzinfrastruktur. Über eine halbe Milliarde Internetnutzer in mehr als 45 Ländern vertrauen für ein sicheres und zuverlässiges Interneterlebnis jeden Tag auf Vantio CacheServe.

Über QTNet

Kyushu Telecommunication Network Co. Inc. (QTNet)

Kyushu Telecommunication Network Co. Inc. (QTNet) ist ein Telekommunikationsnetzbetreiber, der seine Wurzeln in der Region Kyushu hat und attraktive Diensleistungen reibungslos, sicher und bequem bereitstellt. Einer der Dienste von QTNet ist BBIQ, ein Anbieter von Internetzugang über Glasfaser, den das Unternehmen in der Präfektur Fukuoka in Kyushu eingeführt hat. BBIQ bietet einen einzigartigen All-in-One-Service für die anfallenden Internetgebühren, einschließlich der Providergebühr, Sicherheitssoftware und Verbindungseinstellungen neben den Gebühren für die Glasfaserkabel. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hikari Denwa (Telefon-Dienst), Hikari Terebi (Bildverteilungsdienst) und eine Reihe von Telekommunikationsdiensten an, die Glasfaser nutzen. Die freundlichen Mitarbeiter des Kundendienstes in Kyushu stehen den Kunden auf Kyushu bei allen Fragen von der Einrichtung des Zugangs bis hin zur Nutzung des Internets zur Seite.

Über Nominum

Nominum™ ist einer der Pioniere und globalen Marktführer im Bereich DNS-basierte Sicherheits- und Services-Innovationen. Das im Silicon Valley ansässige Unternehmen bietet eine integrierte Suite von DNS-basierten Lösungen der Carrier-Klasse an, mit denen Festnetz- und Mobilfunkbetreiber ihre Netzwerke schützen und verbessern, die Sicherheit für gewerbliche und private Teilnehmer verstärken und innovative Mehrwertdienste anbieten können, die sich monetarisieren lassen. Das Ergebnis sind eine erhöhte Flexibilität der Services, ein höherer Durchschnittserlös pro Nutzer, intensivere Markenbindung sowie ein starker Wettbewerbsvorteil. Mehr als 130 Service-Provider in über 40 Ländern vertrauen Nominum bei der Bereitstellung sicherer, individuell anpassbarer Internetlösungen und der Schaffung von Mehrwert für über eine halbe Milliarde Nutzer. Die DNS-Software von Nominum beantwortet jeden Tag weltweit 1,7 Billionen Anfragen etwa 100-mal so viele Transaktionen wie die tägliche Gesamtmenge aller Tweets, Likes und Suchanfragen in den großen Netzwerken und Suchmaschinen. Weitere Informationen finden Sie auf nominum.com.

