NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow-Jones-Future ist am Donnerstagabend (Ortszeit) nach einer ersten Prognose zur Wahl in Großbritannien etwas unter Druck geraten. Zuletzt notierte er bei 21 138,00 Punkten. Der Dow Jones war zuvor bei einem Stand von 21 182,53 Zählern aus dem Handel gegangen./he

ISIN US2605661048

AXC0003 2017-06-09/00:22