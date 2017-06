LONDON (dpa-AFX) - Die Partei der nordirischen Protestanten der DUP (Democratic Unionist Party) sind zu Koalitionsverhandlungen mit den Konservativen von Premierministerin Theresa May bereit. Das deutete der DUP-Politiker Jeffrey Donaldson an, der sich für die Partei um einen Sitz im britischen Parlament beworben hat. "Natürlich werden wir mit ihnen (den Konservativen) über ihren Wunsch sprechen, eine Regierung zu bilden", sagte Donaldson der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge.

Ersten Prognosen zufolge hat möglicherweise keine Partei bei der Parlamentswahl am Donnerstag eine ausreichende Mehrheit zur Alleinregierung erreicht. Bei der Parlamentswahl vor zwei Jahren gewann die DUP acht Sitze. Die Konservativen von Premierministerin Theresa May könnten auf einen Koalitionspartner angewiesen sein.

Der Chef der katholischen Sinn-Fein-Partei in Irland, Gerry Adams, zweifelt derweil daran, dass May eine Zukunft als Premierministerin hat. "Ich weiß nicht, wie Theresa May das überleben kann", sagte er. Die Abgeordneten von Sinn Fein nehmen ihre Sitze traditionell nicht ein. Eine Abkehr davon, um eine Mehrheit der Konservativen zu verhindern, schloss er aus./cmy/DP/he

