LONDON (dpa-AFX) - Der britische Oppositionsführer Jeremy Corbyn hat sich nach dem Bekanntwerden der ersten Prognose zur Parlamentswahl in Großbritannien zuversichtlich geäußert. "Was immer das endgültige Ergebnis sein wird, unser positiver Wahlkampf hat die Politik zum Besseren verändert", teilte er per Kurznachrichtendienst Twitter mit. Der Nachwahlbefragung zufolge hat Corbyns Labour-Partei kräftig hinzugewonnen, eine Mehrheit für die regierenden Konservativen ist nicht sicher./cmy/DP/zb

