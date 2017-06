PEKING (dpa-AFX) - In China hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise wegen der niedrigeren Rohstoffkosten im Mai weiter verlangsamt. Das Plus im Vergleich zum Vorjahresmonat habe bei 5,5 Prozent gelegen, teilte das Statistikamt in Peking am Freitag mit. Das war das niedrigste Anstieg seit Dezember. Ursache für die wieder etwas geringere Teuerung auf Erzeugerebene sind vor allem fallende Preise für Eisenerz und Kohle. Experten hatten aber mit einer noch stärkeren Verlangsamung gerechnet.

Die Entwicklung der Erzeugerpreise gilt als ein Gradmesser für die Lage der Industrie. Sie zeigen die Entwicklung der Preise an, die Unternehmen beim Verkauf erzielen können. Wegen hoher Überkapazitäten waren die Preise auf Erzeugerebene über viele Jahre rückläufig, bevor es im September vergangenen Jahres den ersten Anstieg seit Anfang 2012 gegeben hat. Seitdem sind sie zum Teil stark gestiegen.

Experten deuten dies als Zeichen dafür, dass die Regierung das Problem der Überkapazitäten in den Griff bekommen hat und sich die Wirtschaft solider entwickelt./zb

AXC0015 2017-06-09/03:59