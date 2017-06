MAIDENHEAD (dpa-AFX) - Die britische Premierministerin Theresa May hat sich zurückhaltend zu den ersten Ergebnissen der Parlamentswahl geäußert. Das Land brauche nun eine Phase der Stabilität, sagte sie mit zitternder Stimme nach der Verkündung des Wahlergebnisses in ihrem Wahlkreis Maidenhead. Die konservative Partei werde voraussichtlich als stärkste Kraft aus der Wahl hervorgehen. "Es obliegt uns, für diese Stabilität zu sorgen", sagte May.

Erste Hochrechnungen zufolge könnte die Wahl für May denkbar knapp ausgegangen sein. Eine absolute Mehrheit für ihre Konservative Partei war in der Nacht zum Freitag nicht sicher. In ihrem Wahlkreis wurde May mit 37 718 Stimmen deutlich wiedergewählt./cmy/DP/zb

