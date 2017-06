PEKING (dpa-AFX) - In China hat die Inflation im Mai etwas angezogen. Die Verbraucherpreise seien im Vergleich zum Vorjahr um 1,5 Prozent gestiegen, teilte das nationale Statistikamt am Freitag in Peking mit. Damit fiel die Teuerung genaus so aus wie es Experten hatten. In den Vormonaten waren die Verbraucherpreise nicht so stark gestiegen. Die Teuerung bleibt dennoch auf niedrigem Niveau. Der weiter moderate Anstieg der Verbraucherpreise gibt der chinesischen Notenbank weiter Spielraum, die Binnenkonjunktur mit ihrer lockeren Geldpolitik weiter zu unterstützen./zb

AXC0038 2017-06-09/05:34