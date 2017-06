AerSale, ein globaler Anbieter von Midlife-Flugzeugen, Triebwerken, überholten Teilen (used serviceable material, USM) und MRO-Dienstleistungen, gab heute das Hinzukommen von Jacqueline Fernandez als Senior Vice President Materials Group bekannt. Fernandez wird die Verantwortung für den globalen Vertrieb von Flugwerkkomponenten und Triebwerksteilen sowie Produktliniengruppen von AerSale übernehmen.

"Wir freuen uns sehr, eine Branchenexpertin wie Jacqueline für die Leitung dieses wichtigen Geschäftsbereichs von AerSale gewonnen zu haben", so Basil Barimo, Chief Operating Officer bei AerSale. "Wir sind zuversichtlich, dass ihre tiefgreifende Erfahrung über das gesamte USM-Lieferkettenspektrum hinweg dazu beitragen wird, das Wachstum von AerSale voranzutreiben und die Lieferketteneffizienz für unsere Kunden weltweit zu verbessern."

Fernandez ist eine erfahrene Luftfahrtexpertin mit über 20 Jahren Erfahrung in der Branche, vom Vertrieb von Flugzeugkomponenten, über Fusionen und Übernahmen bis zu Produktlinien-Management, Marketing und Geschäftsfeldentwicklung. In der Vergangenheit war sie bei Aero Technologies, GA Telesis, Kellstrom Aerospace und zuletzt bei XTRA Airways tätig. In ihrer neuen Rolle trägt Fernandez die Verantwortung für die strategische und operative Leitung des Geschäftsbereichs Used Serviceable Material von AerSale, wobei der globale Kundenstamm des Unternehmens derzeit von Standorten in Miami, Dallas, Singapur und Cardiff versorgt wird.

Als führender globaler Anbieter in der Luftfahrtindustrie spezialisiert sich AerSale auf den Vertrieb, das Leasing und den Austausch von gebrauchten Flugzeugen, Triebwerken und Komponenten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine breite Palette an Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungsdiensten (MRO Services) an. AerSale bietet außerdem Assetmanagement-Dienstleistungen für Besitzer stillgelegter Flugzeuge und Triebwerke. Mit einem Hauptsitz in Coral Gables, Florida, USA, unterhält AerSale Geschäftsstellen in den USA, Europa und Asien.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.aersale.com.

