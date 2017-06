Unablässig 120 Mal pro Minute hebt und senkt sich im Drei-Schicht-Betrieb der Stößel der Presse im Kompetenz-Center der HLM und spuckt nach jedem Hub vier fertige Pet-Food-Behälter aus. Eine solche Anlage produziert somit pro Minute 480 hochwertige Behälter aus Aluminium, in welche später Tiernahrung abgefüllt wird.

Für die Verwendung von Aluminium als Material für solche Behälter gibt es mehrere Gründe: Zum einen ist dieses Material gasdicht, wodurch sich der Inhalt viel länger lagern lässt, zudem kann Aluminium recycelt werden. Die Aluminiumdosen sind zusätzlich beschichtet, sodass die Lebensmittel keinen direkten Kontakt mit dem Aluminium haben. "Unsere Anlagen produzieren jedoch nicht nur Behälter für Tiernahrung, sondern verschiedenste Formen von Aluminiumschalen für die Aufnahme unter anderem von Konfitüren, Pasteten oder Kaffeepulver", erläutert Mathias Leuthold, der im Familienunternehmen für die Leitung des Werkzeug- und Maschinenbaus verantwortlich ist. Auch für gänzlich andere Substanzen, wie zum Beispiel Brennpasten oder Verpackungen für medizinische Produkte, wie Inhalatoren, hat das Unternehmen bereits Anlagen entwickelt.

Eingesetzt werden solche Anlagen nur zu einem sehr kleinen Teil in der eigenen Fertigungshalle in Einsiedeln und dies mehrheitlich zu Testzwecken und zur Weiterentwicklung der Anlagen. Der deutlich größere Anteil steht weltweit bei Kunden der HLM. "Neben dem heimischen Schweizer Markt sitzen unsere Kunden in vielen europäischen Ländern. Unsere Anlagen sind aber auch zum Beispiel in den USA oder Australien im Einsatz", so Mathias Leuthold.

Voraussetzung für das Stanzen von dünnwandigen Behältern, deren Abmessungen zwischen 60 bis 120 mm in der Breite sowie zwischen 60 bis 200 mm in der Länge variieren können, ist qualitativ hochwertiges Aluminiumfolien-Material. Die fertig gestanzten Behälter werden inline zu den modular eingebauten Kontroll- und Stapler-Anlagen weitertransportiert.

Bildverarbeitung als Kernelement

"Hat sich ein Kunde für uns als Maschinenlieferant entschieden, so schickt er uns in einem ersten Schritt in der Regel einige Ideen, Skizzen und/oder 3-D-Modelle von seinem gewünschten Aluminiumbehälter. Auf dieser Basis entwickeln wir dann die gesamte Anlage vom Design des Behälters beziehungsweise der Kapsel über das Werkzeug und Prüfmodul bis hin zur Stapeleinheit oder passen unsere Standardanlagen an die Kundenwünsche an", beschreibt der Ingenieur den üblichen Weg von der Idee zur fertigen Anlage. Nachdem die Behälter in der Presse in einem einzigen Hub in die fertige Form gebracht wurden, werden sie ausgeblasen und inline über Transportriemen und mechanische Bahnen zu den Modulen transportiert, in denen die Qualitätskontrolle erfolgt. "Aluminium ist als Basismaterial relativ teuer, daher sollen die Behälter möglichst dünnwandig sein, um die Kosten gering zu halten. Andererseits steigt mit abnehmender Materialstärke die Gefahr, dass während des Umformvorgangs ...

