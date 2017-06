Düsseldorf (ots) - Der Wettbewerbsexperte Justus Haucap lehnt Bürgschaften für Air Berlin ab. "Der Staat sollte auf keinen Fall mit Bürgschaften aushelfen. Das würde nur eine falsche Geschäftspolitik und schlechtes Management belohnen", sagte Haucap der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe).



"Der Wettbewerb im Luftverkehr funktioniert. Dazu gehört auch, dass schlecht gemanagte Unternehmen aus dem Markt ausscheiden, so bitter das für die Angestellten sein mag." Der Professor der Uni Düsseldorf ist zuversichtlich: "Die allermeisten werden auch schnell neue Jobs finden bei der aktuellen Arbeitsmarktlage. Auf keinen Fall dürfen schon wieder Verluste dem Steuerzahler aufgebürdet werden, während private Investoren die Gewinne einstreichen."



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621