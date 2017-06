Wenn arabische Staaten Katar boykottieren, hat das auf den ersten Blick wenig mit der deutschen Wirtschaft zu tun - abgesehen von einer Grundsatzfrage.

Sigmar Gabriel bringt die Affäre schnell auf den Punkt. Eine Allianz aus Saudi-Arabien, Bahrain, Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten verhängt am vergangenen Montag einen Boykott gegen Katar. Und der deutsche Außenminister warnt wenig später im "Handelsblatt" vor einer "Trumpisierung des Umgangs miteinander", der in einer ohnehin krisengeschüttelten Region besonders gefährlich sei.

Trump bashing geht immer, denkt er sich wohl, schließlich war der US-Präsident kürzlich in genau dieser Region unterwegs, um die Scheichs auf den Antiterrorkampf gegen Iran und Co einzuschwören. Dabei sei immer wieder der Name Katar gefallen, versichert Trump in einem seiner vielen Tweets.

Das Powerplay auf der Arabischen Halbinsel ist jetzt genau nach seinem Geschmack, aber alles andere als intelligent und kaum zu durchschauen - wie die jüngste "IS"-Attacke auf das iranische Parlament belegt.

Doch vielleicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...