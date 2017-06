Der Weg zur eigenen Immobilie ist steiniger denn je: Hohe Preise, immense Nebenkosten, immer neue Bauvorschriften und kommunale Abgaben verteuern das Eigenheim enorm. Was Käufer auf der Rechnung haben sollten.

Henrike Lippa und Philipp Wagenmann haben ihr Traumhaus schon gefunden. Das junge Ehepaar wohnt im Norden von Gütersloh in einer alten Mühle, versteckt hinter Bäumen, am Haus vorbei fließt das Bächlein Lutter, das früher einmal ein großes Holzrad in Bewegung setzte. Am kleinen Weiher mit hauseigenem Steg liegt sogar ein kleines Boot. Es ist das perfekte Idyll - auf den ersten Blick. Das Problem: Das Mühlenhaus ist mehr als 140 Jahre alt und energetisch nicht auf dem neuesten Stand. Im Wohnzimmer zieht es, der offene Kamin erzeugt zu wenig Wärme. Im Winter ärgern sich die selbstständige Musikpädagogin und der angehende Finanzberater über extrem hohe Heizkosten: "Dann müssen wir fast jeden Monat den Tank befüllen", sagt Wagenmann. Und natürlich mangelt es in den Zimmern unter Decken, die sich wegducken, an Platz. Kurzum: Henrike und Philipp wollen sich den Ärger mit den Heizkosten ersparen - und ewig zur Miete wohnen wollen sie auch nicht. Deswegen suchen die beiden gerade eine bessere Kopie ihrer Mühle: zum Kauf, etwas größer, gut isoliert.

Die Situation: Wohneigentum ist Luxus

Doch das Angebot an ausgesuchten Immobilien ist nicht nur rar. Es ist auch teuer wie nie - in den begehrten Metropolen wie Stuttgart und Hamburg ebenso wie in Mittelstädten wie Freiburg oder Regensburg.

2016 hat der Boom noch an Dynamik gewonnen: In den 50 größten deutschen Städten mussten Wohnungskäufer im Durchschnitt zehn Prozent drauflegen. Die Sprünge kommen auf Preise, die sich in einer Stadt wie München binnen acht, neun Jahren zuvor ohnehin schon durchschnittlich verdoppelt hatten.

In ausgesuchten Lagen sieht es noch besser aus - für Verkäufer. Alteigentümer im Norden Düsseldorfs etwa, die für ihre Wohnungen vor 20 Jahren 160.000 Mark gezahlt haben, schütteln dann schon mal den Kopf, wenn sie erfahren, dass die identische Nachbarwohnung jetzt für 300.000 Euro verkauft wird - der vierfache Preis gegenüber 1997. Dazu hebt die Flut auch die Boote, die als längst abgesoffen galten. Frei stehende Häuser im Süden Duisburgs etwa kosten jetzt schon mal eine Million Euro.

Die Weisheit, nicht mehr als das zehnfache Nettojahreseinkommen für eine Immobilie einzusetzen, können Käufer auf die Müllhalde der überflüssigen Tipps werfen. In Hamburg bekommt der nicht besonders wenig verdienende Durchschnittsverdiener dafür gerade mal noch 65 Quadratmeter Neubau, die untere Einkommenshälfte der Elbmetropole sogar nur 40 Quadratmeter. Mehr wird es nicht werden: Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft müssten bis 2020 deutschlandweit 385.000 Wohnungen pro Jahr fertiggestellt werden, um den Bedarf zu decken. Tatsächlich waren es 2015 nur rund 250.000 und 2016 etwa 300.000 Wohnungen.

Die vom Billiggeld getriebene Preisspirale nach oben führt dazu, dass viele Menschen in Deutschland keine Häuser mehr bauen, keine Wohnungen mehr kaufen, kein Eigentum mehr bilden können. Selbst dann nicht, wenn sie Bankberatern wie Traumkunden erscheinen: Doppelverdiener, Anfang 30, gute Jobperspektiven und sogar ein bisschen Eigenkapital. Unterm Strich sind einer neuen Untersuchung des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken zufolge die Kaufpreise für Wohnungen und Häuser in deutschen Großstädten in den vergangenen zehn Jahren achtmal so stark gestiegen wie die Einkommen.

Die Zinsflaute hat Kapitalanleger in Sachwerte getrieben, auch ausländische Investoren, denen Deutschland im internationalen Vergleich immer noch günstig erscheint. 5000 Euro je Quadratmeter Altbau in Berlin sind im Vergleich zu Paris, wo gerne das Vierfache verlangt wird, geradezu ein Schnäppchen für Immobilientycoons.

Die Profianleger, vollgepumpt mit Geld ihrer Investoren, heizen einen Immobilienmarkt auf, der sich dank höherer Steuern und neuer Sanierungsvorschriften zusätzlich verteuert und angesichts verschärfter Regeln zur Kreditvergabe zudem verkompliziert hat. Mein Haus, mein Auto, mein Boot? Das war einmal - zumindest, was das Haus anbelangt.

Betongold, Steinkaviar, Mauerporsche

Wohneigentum ist zum reinen Luxusgut avanciert: Betongold. Steinkaviar. Mauerporsche.

Die Gründe: 1. Der Staat treibt die Kosten

In Düsseldorf etwa hat eine Neubauwohnung 2007 noch schlanke 2500 Euro pro Quadratmeter gekostet. Heute ist sie im Durchschnitt 90 Prozent teurer - exklusive der stark gestiegenen Nebenerwerbskosten. Die aber haben es in sich. Mussten Käufer in Nordrhein-Westfalen vor zehn Jahren noch gut neun Prozent auf die Kaufsumme obendrauf legen, für Makler, Grunderwerbsteuer, Notar und Grundbuchamt, sind es heute bereits mehr als zwölf Prozent - vor allem wegen gestiegener Steuern.

Besonders teuer ist der Griff nach dem Eigentum in Berlin. Zwar liegt die Grunderwerbsteuer mit sechs Prozent nicht ganz an der Spitze bundesweit, wohl aber die exorbitante Maklercourtage (7,14 Prozent), die die Nebenerwerbskosten auf über 15 Prozent treibt (siehe Grafik). Wer in Berlin für 700.000 Euro netto ein Heim erwirbt, der zahlt in Wirklichkeit über 800.000 Euro.

Der große Gewinner des Immobilienmonopoly ist der Staat: Allein die Grunderwerbsteuer spülte 2016 rund 12,4 Milliarden Euro in die Kassen der 16 Bundesländer; 2015 waren es mit 11,2 Milliarden noch zehn Prozent weniger, 1996 gerade mal 3,3 Milliarden. Damals lag die Steuer bundesweit bei zwei Prozent. Das Problem: Viele Kaufinteressenten unterschätzen den Effekt einer teils mehr als verdreifachten Erwerbsteuer, sagt Karsten Schiefelbein, Baufinanzierungsberater aus Essen. Weil Immobilienkäufer die Grunderwerbsteuer in aller Regel vorfinanzieren müssen, zehrt eine Erhöhung, wie sie die meisten Bundesländer in den vergangenen Jahren durchgesetzt haben, das verbleibende Eigenkapital auf. Weniger Eigenkapital aber bedeutet für die Banken: mehr Risiko - und für die Kunden: höhere Kreditzinsen.

Vor allem jüngere Familien ohne große Ersparnisse würden so vor Probleme gestellt, sagt Schiefelbein. Der Berater hat den Effekt der Grunderwerbsteuer anhand einer beispielhaften Immobilienfinanzierung durchgerechnet: Bei 275.000 Euro Kaufpreis, 50.000 Euro Eigenkapital und 1000 Euro Monatsrate liegt die Restschuld der Familie nach 15 Jahren bei einer Grunderwerbsteuer in Höhe von 6,5 Prozent um gut 35.000 Euro höher als ohne Grunderwerbsteuer. Das sind 13 Prozent des Kaufpreises, doppelt so viel, wie der Grunderwerbsteuersatz von 6,5 Prozent vermuten lässt. "Allein durch die Grunderwerbsteuer wird die Familie bei der Abzahlung rund dreieinhalb Jahre zurückgeworfen", resümiert Schiefelbein - sofern die Bank überhaupt mitspielt und wegen des niedrigen Eigenkapitals nicht schon vorher abgewinkt hat. "Der Staat fördert nicht die Bildung von Eigentum, er verhindert sie. Das ist höchst unsozial", sagt Wulff Aengevelt, Geschäftsführer des gleichnamigen Maklerunternehmens.

