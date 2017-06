Bern - 2017 feiert die Schweiz die zweite Austragung der Welterbetage. Anlässlich dieses nationalen Anlasses öffnen 11 Welterbestätten der Schweiz erneut ihre Türen und laden die Bevölkerung mit abwechslungsreichen Besucherprogrammen dazu ein, unser aller Erbe zu entdecken. Mit einer einmaligen Inszenierung macht der Künstler Dominic Müller auf unsere Verantwortung gegenüber nachfolgenden Generationen aufmerksam.

Drei herausragende Naturphänomene und neun grossartige Kulturleistungen in der Schweiz sind mit dem begehrten Emblem der UNESCO ausgezeichnet: Sie sind Weltnatur- respektive Weltkulturerbe. Jedes einzelne steht für Echtheit, Qualität und Vielfalt über Generationen hinaus. Diese Werte sind Teil der Identität und Mentalität der Schweizer Bevölkerung. Werte, die auch Dominic Müller von Des Alpes verkörpert. Mit einem einmaligen Kunstprojekt will er die Bevölkerung dazu aufrufen, sich dieses Erbes vermehrt bewusst zu werden. Denn das Erbe gehört der gesamten Menschheit und alle sind zu dessen Bewahrung aufgerufen.

Für das Welterbe begeistern

Eröffnet werden die Welterbetage 2017 mit einer Tagung am 09. Juni 2017 im World Nature Forum in Naters. Beat Ruppen, Geschäftsleiter des UNESCO-Welterbes Swiss Alps Jungfrau-Aletsch erläutert in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit der Jugend für das UNESCO-Welterbe. Sie sind die Zukunft von morgen und nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...