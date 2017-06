Von Lucy Craymer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die überraschende Zitterpartie bei der Parlamentswahl in Großbritannien lässt die asiatischen Aktienmärkte am Freitag weitgehend kalt. Auch der Future auf den US-Index S&P-500 zeigt sich widerstandsfähig und wenig beeindruckt, er liegt unverändert. Stark unter Druck steht dagegen das britische Pfund. Es sackte gleich nach den ersten Hochrechnungen am späten Donnerstagabend um kurz nach 23.00 Uhr von 1,2950 auf ein Tagestief von 1,2704 Dollar ab bzw der Euro kletterte von 0,8660 auf über 0,8820 Pfund. Inzwischen hat sich der Pfund-Kurs wieder etwas stabilisiert, liegt mit 1,2759 Dollar aber immer noch deutlich niedriger als vor Bekanntwerden der ersten Hochrechnungen.

Zum Pfundkurs heißt es, fürs erste scheine nun ein "Hung Parliament" eingepreist zu sein. Allerdings gibt es auch warnenden Stimmen angesichts des weiter unklaren Ausgangs der Wahl. Der Markt scheine in einer Art Hab-Acht-Stellung zu sein.

Premierministerin Theresa May geht geschwächt aus der Parlamentswahl in Großbritannien hervor. Neuesten Hochrechnungen zufolge wird wohl keine Partei eine absolute Mehrheit erringen. Großbritannien droht damit eine Hängepartie bei der Regierungsbildung, ein so genanntes Hung Parliament.

Die oppositionelle Labour-Partei gewann den Prognosen zufolge deutlich hinzu. May wollte sich bei der Wahl mit einem klaren Sieg eigentlich Rückendeckung für harte Brexit-Verhandlungen holen, die in zehn Tagen beginnen sollen. Die Verhandlungen dürften angesichts der unklaren bzw. zumindest knappen Mehrheiten nun eher noch komplizierter werden. Oppositionsführer Jeremy Corbyn hat May unterdessen bereits zum Rücktritt aufgefordert.

Nikkei-Index wieder über 20.000 Punkten

Die Börsen in Asien zeigen sich von den sich anbahnenden Problemen in Großbritannien allerdings weitgehend unbeeindruckt. Grüne Vorzeichen überwiegen im Handelsverlauf klar, anfänglich hier und da zu beobachtende Minuszeichen sind inzwischen wieder verschwunden. In Tokio überwindet der Nikkei-Index mit einem Plus von 0,8 Prozent auf 20.072 Punkte sogar wieder die 20.000er Marke. An den anderen Plätzen fallen die Gewinne moderater aus, gleichwohl geht es fast überall nach oben mit den Indizes. In Seoul reicht es für den Kospi sogar zu einem neuen Rekordhoch.

In Hongkong stehen dagegen die Aktien britischer Aktien unter Druck. "Für den Markt ist ein 'Hung Parliament' das schlechteste Szenario, denn dies schafft erhöhte Unsicherheiten vor dem Beginn der Brexit-Verhandlungen mit der EU", so Stratege Jameel Ahmad von FXTM. Für die Aktien der Banken HSBC und Standard Chartered geht es um jeweils 0,8 Prozent nach unten, die Papiere von Prudential geben um 0,7 Prozent nach.

Grundsätzlich sei die mit der Zitterpartie verbundene Unsicherheit über die weitere Entwicklung vor allem bei den Brexit-Gesprächen zwar negativ für Aktien zu werten, allerdings hätten politische Börsen bekanntermaßen auch kurze Beine, sagt Grant Williamson, Direktor beim neuseeländischen Beratungsunternehmen Hamilton Hindin Greene.

Die positive Stimmung in Tokio führen Marktteilnehmer unter anderem auf den Yen zurück. Nachdem er während des späten Handels am Donnerstag zugelegt und damit die Stimmung an der Börse noch getrübt hatte, zeige er sich mittlerweile wieder deutlich schwächer. Vom Tageshoch am Vortag bei unter 109,50 Yen je Dollar ist der Kurs auf über 110,20 zurückgekommen. Auch beim Yen, der in Krisenzeiten als sicherer Hafen gilt, ist von der Verunsicherung angesichts der Zitterpartie in Großbritannien also nichts zu sehen. Ein billigerer Yen gilt als positiv für die Exportindustrie Japans.

Die Anhörung des von US-Präsident Donald Trump entlassenen früheren FBI-Chefs James Comey vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats brachte derweil keine neuen Erkenntnisse und sorgt damit auch für kein Störfeuer an den Finanzmärkten.

Kein Störfeuer geht auch von neuen Preisdaten aus China aus. Verbraucher- und Erzeugerpreise haben sich im Mai wie erwartet insgesamt eher moderat nach oben entwickelt und zeigen keinen beschleunigten Auftrieb. Das räume Peking Luft ein mit Blick auf eine lockerere Geldpolitik, sagt Ökonom von Yang Weixiao Founders Securities.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.680,90 +0,08% -0,32% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.072,61 +0,82% +5,01% 08:00 Kospi (Seoul) 2.382,26 +0,79% +17,56% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.152,45 +0,07% +1,57% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 26.002,59 -0,23% +17,96% 10:00 Straits-Times (Singapur) 3.248,03 +0,34% +12,75% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.787,91 +0,13% +8,90% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:09 % YTD EUR/USD 1,1198 -0,1% 1,1205 1,1257 +6,5% EUR/JPY 123,47 +0,2% 123,18 123,63 +0,4% EUR/GBP 0,8784 -0,1% 0,8792 0,8678 +3,1% GBP/USD 1,2748 +0,0% 1,2746 1,2971 +3,3% USD/JPY 110,26 +0,3% 109,93 109,83 -5,7% USD/KRW 1122,29 -0,2% 1122,29 1123,26 -7,0% USD/CNY 6,8003 +0,1% 6,8003 6,7941 -2,1% USD/CNH 6,7867 +0,0% 6,7862 6,7778 -2,7% USD/HKD 7,7965 -0,0% 7,7975 7,7963 +0,5% AUD/USD 0,7537 +0,0% 0,7534 0,7547 +4,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,59 45,64 -0,1% -0,05 -19,7% Brent/ICE 47,78 47,86 -0,2% -0,08 -18,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.274,82 1.278,90 -0,3% -4,09 +10,7% Silber (Spot) 17,36 17,42 -0,4% -0,06 +9,0% Platin (Spot) 936,85 938,00 -0,1% -1,15 +3,7% Kupfer-Future 2,60 2,61 -0,2% -0,01 +3,4% ===

