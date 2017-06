Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

THYSSENKRUPP - Im Streit um einen Großauftrag für den Bau von fünf Korvetten für die deutsche Marine zeichnet sich eine Lösung ab. Wie es ausschaut, können der Essener Industriegüterkonzern Thyssenkrupp und die Bremer Werft Lürssen noch vor der Bundestagswahl mit einem Vertrag rechnen. Dafür werden sie allerdings einen Teil des Auftrags dem Konkurrenten German Naval Yards überlassen müssen, der mit einer Beschwerde vor dem Bundeskartellamt in Bonn das Vergabeverfahren vor drei Wochen vorläufig gekippt hatte. (FAZ S. 25/Handelsblatt S. 17)

STEAG - Deutschlands zweitgrößter Kohleverstromer, die kommunale Steag GmbH, will ihr Geschäft in Zukunft stärker mit Hilfe externer Investoren voranbringen. "Wir sind auf der Ebene einzelner Projektgesellschaften für die Beteiligung neuer Miteigentümer offen", sagte Steag-Chef Joachim Rumstadt im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. Eine Kapitalerhöhung auf der Ebene der Steag GmbH selbst stehe derzeit allerdings noch nicht auf der Tagesordnung. (Börsen-Zeitung S. 10)

AIR BERLIN - Die finanziell schwer angeschlagene Fluggesellschaft Air Berlin sucht dem Vernehmen nach Unterstützung in der Politik. Die Fluggesellschaft hat nach Informationen der Welt bei den Landesregierungen von Berlin und Nordrhein-Westfalen eine Anfrage auf Prüfung eines Bürgschaftsantrags gestellt. Das ist der übliche Weg für den Fall, dass die Airline in einem zweiten Schritt dann auch einen offiziellen Bürgschaftsantrag stellt. In Verhandlungskreisen hieß es allerdings auch, dass selbst die positive Bestätigung dieser Anfrage kein Vorentscheid über die spätere Erteilung einer Bürgschaft sei. Es gehe in einem ersten Schritt nur darum, zu prüfen, ob die Politik - vor allem am Firmensitz Berlin - überhaupt gewillt ist, einen Bürgschaftsantrag zu prüfen. (Die Welt S. 9/FAZ S. 17/Handelsblatt S. 3)

ZUR ROSE - In den verkrusteten deutschen Apothekenmarkt kommt wohl noch mehr Bewegung. Die führende Versandapotheke Europas, die Zur-Rose-Gruppe aus der Schweiz, will noch in diesem Jahr an die Börse gehen und auf diese Art mindestens 200 Millionen Franken (184 Millionen Euro) bei Investoren einsammeln. Mit dem frischen Kapital will Zur Rose, die in Deutschland durch die Tochtergesellschaft Doc Morris bekannt ist, ihren aggressiven Wachstumskurs beschleunigen. Dabei nimmt das Unternehmen vor allem Deutschland ins Visier. Der Vorstand erwartet, dass es im deutschen Apothekenmarkt in den kommenden Jahren zu einer Strukturbereinigung kommt. (FAZ S. 26)

PHILIP MORRIS - Fred de Wilde, Europachef des Zigarettenkonzerns Philip Morris, will einen Kulturwandel im Konzern. Auch in den nächsten Jahren werden noch klassische Zigaretten verkauft, sagte er in einem Interview. Es werde aber verstärkt nach Alternativen gesucht mit weniger Gesundheitsrisiken. So sei Iqos ein Gerät, in dem Tabak nicht bei bis zu 800 Grad, sondern nur auf 300 Grad erhitzt wird. Die bisherigen Forschungsergebnis seien ermutigend und "deuten darauf hin, dass Iqos voraussichtlich eine weniger schädliche Alternative für Raucher darstellt, die komplett darauf umsteigen". In Japan hat Iqos schon einen Anteil am gesamten Zigarettenmarkt von 10 Prozent. (Handelsblatt S. 18)

June 09, 2017

