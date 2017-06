Der Mensch ist begabt zur radikalen Zuversicht. Das ist ein großes Geschenk. Wir tauschen es gerade gegen den Abwehrreflex.

Ein lebensgefährlicher Ausflug? Wer am vergangenen Wochenende in der britischen Hauptstadt auf der London Bridge oder am Borough Market unterwegs war, hat sich das nicht vorstellen können. Für 48 Menschen wurde er es. Für sieben war er gar tödlich.

Mehrere Anschläge haben am Mittwoch die iranische Hauptstadt Teheran erschüttert. Auch hier bekannte sich, wie in London, der sogenannte "Islamische Staat" ("IS") zu den Anschlägen.

Die allgegenwärtige terroristische Bedrohung ist das eine Problem. Das viel größere ist die Überforderung derjenigen, die uns vor ihr schützen sollen. Die "wehrhafte" Demokratie, wie sie als Gedanke im Grundgesetz angelegt ist, erscheint derzeit in vielen Staaten löchriger als ein Sieb. Deutsche Behörden haben im Fall des Berliner Weihnachtsmarktattentäters Anis Amri immer wieder neue Versäumnisse, Inkompetenz oder einfach auch mangelnde Aktivität ...

