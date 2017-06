Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BREXIT - Der Chef des Ifo-Instituts, Clemens Fuest, warnt vor den Folgen eines harten Brexits, und fordert, dass die EU keine Zwangsgemeinschaft sein darf. "Deutschland wäre der größte Verlierer", sagte er in einem Interview. (Handelsblatt S. 50)

US-SCHULDEN - Amerikanische Haushalte haben höhere Schulden als je zuvor. Das geht aus dem jüngsten Bericht der New Yorker Fed hervor. Dementsprechend haben sich die Schulden im ersten Quartal dieses Jahres zu einer Summe von 12,7 Billionen Dollar aufgetürmt. Der Schuldenberg ist höher als beim letzten Höchstwert vor neun Jahren, als faule Hauskredite die schwere Finanzkrise ausgelöst oder zumindest befeuert hatten. Die Perspektive steigender Zinsen als Folge der erwarteten Straffung der amerikanischen Geldpolitik verschärft das Problem noch. (FAZ S. 19)

GRIECHENLAND - Der griechische Präsident Pavlopoulos kennt den deutschen Finanzminister Wolfgang Schäuble seit Jahren als "streng, aber gerecht, und deshalb wird er die Formel finden, die uns erlauben wird, diesen Schuldenberg tatsächlich abzubauen". "Schäuble muss sein Versprechen einhalten", fordert der griechische Präsident in einem Interview. (Welt S. 8/SZ S. 18)

BETRUG - In Deutschland und mindestens 17 weiteren Ländern werden künftig europäische Staatsanwälte beim Verdacht auf Missbrauch oder Unterschlagung von EU-Geld ermitteln. Darauf haben sich Justizminister der teilnehmenden Staaten beim Treffen der EU-Justizminister am Donnerstag in Luxemburg geeinigt. Es wird damit gerechnet, dass die neue europäische Staatsanwaltschaft ab 2020 mit 20 beteiligten Ländern ihre Arbeit beginnen wird. (FAZ S. 1)

ROBOTIK - Schon heute ist die Robotik aus Industrie und Alltag nicht mehr wegzudenken. Die Wachstumsraten sind extrem hoch - Experten erwarten ein jährliches Plus von fast 50 Prozent bis zum Jahr 2021. Davon versuchen auch immer mehr Fondsmanager zu profitieren. (Handelsblatt S. 30)

RENTE - Die SPD bringt mit ihren Plänen für eine allgemeine Pflichtmitgliedschaft in der gesetzlichen Rentenversicherung selbständige Unternehmer gegen sich auf. Der Ansatz sei "nicht zu Ende gedacht" und "grundlegend" abzulehnen, warnt der Verband der Jungen Unternehmer in einem Positionspapier. Auch im Handwerk stößt die SPD-Forderung auf klaren Widerspruch, obwohl viele selbständige Handwerker nach heutiger Rechtslage schon rentenversicherungspflichtig sind. (FAZ S. 19)

GLÜCKSSPIEL - Die neue Kieler Landesregierung zankt noch um ihren Koalitionsvertrag, da zeigt sie den Regierungsbeamten in den übrigen 15 Landeshauptstädten schon, wie viel Arbeit sie ihnen machen wird. Im März hatten die Bundesländer mit viel Mühe eine Reform der Glücksspielgesetze verabschiedet, die von Januar 2018 an gelten soll. Aus dieser Reform wird wohl nichts: Klappt es mit der Koalition aus CDU, FDP und Grünen in Schleswig-Holstein, will sie die Gesetzesnovelle im Parlament ablehnen - und den bestehenden Glücksspielstaatsvertrag kündigen. (SZ S. 15)

STROMNETZ - Das deutsche Stromnetz hat im Winter nach Angaben des Netzbetreibers Amprion mehrmals kurz vor dem Zusammenbruch gestanden. "Es haben nur wenige Tropfen gefehlt, und es wäre zum Überlaufen gekommen, das heißt Blackout", sagte der Technische Geschäftsführer Klaus Kleinekorte. Grund für die zeitweise extrem hohe Transportbelastung des Elektrizitätsnetzes zwischen Dezember und Februar sei das Zusammentreffen mehrerer kritischer Faktoren gewesen. So seien Kernkraftwerke unerwartet ausgefallen. Historisch niedrige Wasserfüllstände in den Speicherseen der Alpen hätten die Stromlieferungen der Wasserkraftwerke begrenzt. Und deutsche Betreiber von Windkraft- und Solaranlagen hätten wegen des dunklen und windarmen Winterwetters ("Dunkelflaute") kaum Elektrizität ins Netz abgegeben. (FAZ S. 17)

