New York - Die US-Börsen haben am Donnerstag im Verlauf einer kleinen Berg- und Talfahrt erneut Rekordhöhen erklommen. Letztlich schlossen sie dann allerdings kaum verändert. Die Anhörung des gefeuerten FBI-Chefs James Comey hatte kaum Neuigkeiten für die Finanzmärkte gebracht, so dass die Anleger zeitweise ihre Risikoscheu etwas verloren.

Der Dow Jones Industrial erreichte an der New Yorker Wall Street bei 21'265,69 Punkten eine Bestmarke. Aus dem Handel ging der US-Leitindex jedoch fast unverändert mit plus 0,04 Prozent auf 21 182,53 Punkte.

Dem marktbreiten S&P 500 fehlte zeitweise nur 1 Punkt bis zu seinem am vergangenen Freitag erreichten Rekordhoch von rund 2440 Zählern. Auch er schloss letztlich dann aber wenig verändert mit plus 0,03 Prozent auf 2433,79 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100, der bereits kurz nach Handelsstart bis auf ein Rekordhoch bei 5895,18 Zählern gestiegen war, ging mit einem kleinen Plus von 0,13 Prozent auf 5885,30 Punkte aus dem Tag.

Vor dem Geheimausschuss des US-Senats bezeichnete der vom US-Präsidenten geschasste FBI-Chef Donald Trump zwar offen als Lügner und gab dem Vorwurf einer möglichen Einflussnahme auf die Justiz weitere Nahrung, doch eine klare Anordnung ...

