FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.06.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 12.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.06.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 12.06.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
6A6 XBUL BG1100025052 ADVANCE TERRAFD REIT BW 1 0.170 BGN
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