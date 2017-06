FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.06.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA US9575411056 WESTELL TECHS A DL-,01

REPA XFRA US76026T2050 REPSOL S.A. EO 1 ADR 1

DST XFRA US2333261079 DST SYS INC. DL-,01

A6C XFRA SG1Z70955880 CACHE LOGISTICS TRUST

HCG XFRA HK0003000038 H.K. CHINA GAS

BYN XFRA FR0000121253 RUBIS INH. EO 2,50

XFRA AU000000ERJ0 ENERJI LTD

H8R1 XFRA CA2252312087 CRAZY HORSE RES