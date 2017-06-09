FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.06.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.06.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
XFRA US9575411056 WESTELL TECHS A DL-,01
REPA XFRA US76026T2050 REPSOL S.A. EO 1 ADR 1
DST XFRA US2333261079 DST SYS INC. DL-,01
A6C XFRA SG1Z70955880 CACHE LOGISTICS TRUST
HCG XFRA HK0003000038 H.K. CHINA GAS
BYN XFRA FR0000121253 RUBIS INH. EO 2,50
XFRA AU000000ERJ0 ENERJI LTD
H8R1 XFRA CA2252312087 CRAZY HORSE RES
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INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
XFRA US9575411056 WESTELL TECHS A DL-,01
REPA XFRA US76026T2050 REPSOL S.A. EO 1 ADR 1
DST XFRA US2333261079 DST SYS INC. DL-,01
A6C XFRA SG1Z70955880 CACHE LOGISTICS TRUST
HCG XFRA HK0003000038 H.K. CHINA GAS
BYN XFRA FR0000121253 RUBIS INH. EO 2,50
XFRA AU000000ERJ0 ENERJI LTD
H8R1 XFRA CA2252312087 CRAZY HORSE RES