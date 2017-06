EANS-Adhoc: Atrium European Real Estate Limited / BEKANNTGABE EINER SONDERDIVIDENDE

Ad hoc Mitteilung - Jersey, X. Juni 2017. Atrium European Real Estate Limited (VSE/ Euronext: ATRS) (die "Gesellschaft" und gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften, die "Gruppe"), ein führender Eigentümer, Verwalter und Entwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentral- und Osteuropa, ist erfreut bekannt geben zu dürfen, dass das Board of Directors die Zahlung einer Sonderdividende (die "Sonderdividende") in Höhe von EUR 0,14 je Aktie bzw. in der Gesamthöhe von EUR 52.8 Millionen an die Aktionäre der Gesellschaft genehmigt hat.

Die Zahlung der Sonderdividende reflektiert das anhaltende Vertrauen des Board of Directors in die Aussichten der Gruppe, die starke Liquiditätslage sowie den niedrigen Verschuldungsgrad. Auch nach Zahlung der Sonderdividende wird die Gesellschaft über ausreichend Liquidität und die finanzielle Flexibilität verfügen, ihr aktuelles Neuentwicklungs- und Substanzverbesserungs-Programm umzusetzen sowie gegebenenfalls selektive Akquisitionen zu tätigen.

Die Sonderdividende gelangt (als Kapitalrückzahlung), zum selben Zeitpunkt und zusätzlich zur ordentlichen quartalsweisen Dividende, am 30. Juni 2017 an die per 23. Juni 2017 registrierten Aktionäre zur Auszahlung, mit dem 22. Juni 2017 als Ex-Dividenden-Tag.

Die abschließenden Zahlungen der ordentlichen Dividende für 2017 sind, wie im November 2016 genehmigt, für September und Dezember diesen Jahres vorgesehen. Wie üblich, werden die Rahmenbedingungen für die Zahlung der ordentlichen Dividende für das Jahr 2018 vom Board of Directors im November 2017 überprüft und mit dem Trading Update der Gesellschaft für das dritten Quartal bekannt gegeben werden.

