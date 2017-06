Für alle Behälterkonstruktionen, bei denen ein thermoplastischer Werkstoff (PE, PP oder auch PVC) als statisch tragendes Bauteil zum Einsatz kommt, bildet die DVS-Richtlinie (Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren) die erforderliche Rechtsgrundlage und wird weltweit als aktueller Stand der Technik akzeptiert. Insbesondere die DVS-Richtlinie 2205 (DVS-Taschenbuch, aktuelle Ausgabe 2016) geht explizit und detailliert auf die Berechnung von Behältern und Apparaten aus Thermoplasten ein. Um die neusten Erkenntnisse aus Wissenschaft und Wirtschaft sowie der Material- und Normenentwicklung in das Regelwerk zu implementieren, beraten entsprechende Arbeitskreise des DVS kontinuierlich über eventuelle Änderungen. So war es in den letzten Jahren möglich, für Rundbehälter mit Flach-, Schräg- sowie ringgestützten Kegelböden eine umfassende Reihe von Richtlinien zu verabschieden.

Fehlender konsistenter Berechnungsansatz

Obgleich es sich bei den DVS-Richtlinien um den aktuellen und anerkannten Stand der Technik handelt, sind bei genauerer Betrachtung in der Praxisanwendung Überarbeitungspotenziale zu erkennen. So wird derzeit die aktuelle Rechteckbehälterrichtlinie 2205-5 grundlegend überarbeitet. Dabei wird das Teilsicherheitskonzept aus der aktuellen Normengeneration (EC) konsequent umgesetzt. Weiterhin kommt es zu Anpassungen des gültigen Formelwerks zur Schnittgrößen- und Verformungsberechnung an horizontal- sowie jochverstärkten Rechteckbehältern an das erhöhte Anforderungsprofil. Für individuelle Anwendungsfälle, wie ein Segmentboden, kann ein Regelwerk wie die DVS keinen konsistenten Berechnungsansatz liefern.

Die erforderliche Spannungsermittlung kann hier nur nach der Finite-Elemente-Methode (FEM) erfolgen. Aufgrund der komplexen Materialeigenschaften von thermoplastischen Werkstoffen (spannungsabhängiges, temperaturabhängiges und zeitabhängiges E-Modul) ist dabei jedoch eine sehr lange und zeitintensive Einarbeitungszeit des Konstrukteurs beziehungsweise Ingenieurs erforderlich. So umfasst die heutige Statik eine detaillierte Bauteileinzelbetrachtung. In Verbindung mit Lastfällen, ...

