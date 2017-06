Frankfurt, 09. Jun (Reuters) - Bei der Parlamentswahl in Großbritannien steht Regierungschefin Theresa May überraschend vor dem Verlust der absoluten Mehrheit. Damit droht ein politisches Patt, was die anstehenden Brexit-Verhandlungen verzögern und erschweren könnte. Auch Mays politische Zukunft steht in Frage. Volkswirte und Analysten sagten...

Den vollständigen Artikel lesen ...