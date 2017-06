FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt scheinen am Freitag zunächst unbeeindruckt von der gestiegenen politischen Unsicherheit in Großbritannien nach der Wahlschlappe der konservativen Partei: Der Broker IG taxierte den Dax am Morgen rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,13 Prozent höher auf 12 730 Punkte. Auch am britischen Aktienmarkt zeichneten sich moderate Gewinne ab. Angesichts der Ungewissheit erscheine die Marktreaktion recht mild, sagte Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda. Die Anleger schienen darauf zu setzen, dass die Konservativen nach dem Mehrheitsverlust der Partei der britischen Premierministerin Theresa May eine Koalition bilden können. Großbritannien steht aber kurz vor Beginn der Verhandlungen über den EU-Austritt eine komplizierte Regierungsbildung bevor. Auch Neuwahlen sind denkbar.

USA: - KAUM BEWEGUNG TROTZ DOW- UND NASDAQ-REKORDEN - Dow Jones Industrial und die großen Nasdaq-Indizes schafften es am Vorabend abermals auf Rekordstände. Insgesamt gab es an der Wall Street aber kaum Bewegung. Die Anhörung des gefeuerten FBI-Chefs James Comey hatte kaum Neuigkeiten für die Finanzmärkte gebracht.

ASIEN: - LEICHTE GEWINNE - In Tokio kämpft der Nikkei weiter mit der Marke von 20 000 Punkten, die er zuletzt zurückerobert und prompt wieder verloren hatte. Auch für den CSI-300- Index der chinesischen Festlandbörsen ging es etwas aufwärts. Einen klaren Trend ließen Asiens Börsen aber vermissen.

DAX 12.713.58 0.32% XDAX 12.731.06 0.24% EuroSTOXX 50 3.563.88 0.42% Stoxx50 3.199.13 -0.07% DJIA 21.182.53 0.04% S&P 500 2.433.79 0.03% NASDAQ 100 5.885.30 0.13% Nikkei 225 19.986,33 0,39% (7:14 Uhr)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - AUFWÄRTSTREND INTAKT - Im Bund-Future ist der Aufwärtstrend aus Sicht der Helaba intakt. Am Vortag habe der Rentenmarkt vom zögerlichen Vorgehen der EZB bei der Normalisierung der Geldpolitik profitiert.

Bund-Future 165.07 0.24%

DEVISEN: - PFUND SCHWACH, EURO LEICHTER - Die Wahl in Großbritannien hat das Pfund in der Nacht kräftig unter Druck gesetzt. Das bisherige Tief wurde gegen 2.30 Uhr MEZ bei 1,2696 US-Dollar erreicht - der niedrigste Stand seit Mitte April. Verantwortlich war die Nachwahlbefragung, die zeigte, dass die Konservativen ihre absolute Mehrheit im Parlament wohl verlieren werden. Der Euro gab zur US-Währung weiter leicht nach.

(Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1.1203 -0.10% USD/Yen 110.16 0.14% Euro/Yen 123.41 0.03%

ROHÖL - KAUM BEWEGT - Die Ölpreise haben sich am Freitag wenig bewegt. Nach starken Verlusten im Verlauf der Woche sprachen Marktbeobachter von einem vergleichsweise impulsarmen Handel kurz vor dem Wochenende. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent stand am Morgen unverändert bei 47,86 US-Dollar. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel zum Vortag um einen Cent auf 45,63 Dollar.

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0064 2017-06-09/07:45