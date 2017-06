Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zürich (pts005/09.06.2017/07:15) - Seit ihrem Erscheinen hat die Autobiografie "Alptraum Scheidung" viel Aufsehen erregt. Das Thema Scheidungskrieg polarisiert. Gleichwohl wird das Buch von Kritikern einhellig gelobt. Was der Autor in den Jahren seines Scheidungskrieges erleben musste, das kann man sich nicht einmal ansatzweise vorstellen. Ein Rosenkrieg der Superlative! Sein Weg, sich zu Wehr zu setzen, war, seine Geschichte zu Papier zu bringen. Eine erschreckende Geschichte, die Bestseller-verdächtig ist. =-> Mehr dazu unter: http://www.alptraum-scheidung.ch =-> Erhältlich auch in jedem guten Buchhandel, ISBN-Nr.: 978-3-940167-99-6 LESEPROBE (Teil 8) --> im Anhang auch als PDF-Download vorhanden Beschluss Obergericht Seit meinem "Burnout" wurde es immer schlimmer, mit dem Gang zum Briefkasten. Nach jeweils einer Woche Abstinenz, war der Briefkasten derart voll, dass mir nichts anderes übrig blieb, als mir diese Tortur von neuem anzutun. Und schon kamen diese panikartigen Angstzustände wieder. Diese fast unüberwindbar schweren Schritte bis zum Briefkasten waren eine Qual sondergleichen. Ich öffnete das Türchen, nahm den ganzen Stapel heraus und lief damit schnell ins Haus. Anschliessend legte ich alles auf den Bürotisch und verharrte wie betäubt davor. Wie in Trance, blätterte ich dann den Stapel durch. Und da war er schon, der orange Abholschein der Post. Mein Herz stockte, als ich erkannte, dass das Feld "Gerichtsurkunde" angekreuzt war. Jetzt hiess es wie beim letzten Mal, warten bis am nächsten Morgen, bis der Postschalter öffnen würde. Wiederum ein nervenaufreibender Abend und eine endlos lange Nacht. Am nächsten Morgen machte ich mich auf den Weg zur Post. Ich hoffte inständig, dass keine weiteren Personen mehr am Schalter anstehen würden. Das übliche Procedere war schon peinlich genug. Ich musste ja nicht einmal mehr meinen Ausweis zeigen, da die Postbeamtin meinen Familiennamen bereits kannte. Ich unterzeichnete den Empfangschein, packte das Couvert und verlies so schnell als möglich den Postschalter. Es war offensichtlich was ich in der Hand hielt, denn das Couvert war derart dick und schwer, dass es unmöglich nur eine weitere Einladung zu einer weiteren Stellungnahme sein konnte. Es war klar, dass dies der Obergerichts-Entscheid sein musste. Und so war es dann auch. Das Dokument bestand aus 48 Seiten, mit dem Titel "Beschluss". Mein Herz fing an richtig fest zu schlagen und meine Hände waren schon ganz feucht. Ich wollte jetzt so rasch wie möglich zu den wesentlichen Aussagen gelangen. Nach sechs Seiten, stiess ich im Kapitel "Vorbemerkungen" auf eine für den Laien völlig fragwürdige Definition: Vorauszuschicken ist, dass es sich vorliegend um ein Verfahren summarischer Natur handelt, in welchem die tatsächlichen Verhältnisse nicht bis in alle Einzelheiten zu klären sind, sondern deren Glaubhaftmachung genügt. Dies bedeutet, dass der Richter nicht von der Richtigkeit der aufgestellten tatsächlichen Behauptungen überzeugt zu sein braucht. Vielmehr genügt es, dass aufgrund objektiver Anhaltpunkte eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die fraglichen Tatsachen besteht... In anderen Worten: Der Richter hatte sich bei diesem Verfahren nicht dafür zu interessieren, ob die Behauptungen tatsächlich der Wahrheit entsprachen. Hauptsache, es hörte sich danach an, als könnte es der Wahrheit entsprechen. Was für eine Farce! Ich musste dabei an die Anwalts- und Gerichtsserien denken, bei denen der Spruch "Unschuldig bis die Schuld bewiesen ist" immer im Vordergrund stand. Dann erinnerte ich mich an meine erste Verhandlung beim Bezirksgericht, wo das Motto genau umgekehrt war: "Schuldig bis die Unschuld bewiesen wird". Leider musste ich auch hier feststellen, dass ich fälschlicherweise der Ansicht gewesen war, dass wenn man Rekurs beim Obergericht einlegen würde, der Entscheid ernster und seriöser bearbeitet würde. Doch keine Spur davon. Auch bei dieser Instanz war die Beweispflicht irrelevant. Soviel Aufwand, um dann doch nur zu erleben, wie der Richter den Daumen in die Luft hielt, um zu entscheiden, in welche Richtung der Wind stärker blies? Aber es kam noch besser: ...Das bedeutet insbesondere, dass auch bei Kinderbelangen die Parteien grundsätzlich dem Richter den wesentlichen Sachverhalt substantiert darlegen und glaubhaft machen müssen. Der Richter kann auch bei Kinderbelangen auf ihm plausibel erscheinenden Aussagen einer Partei abstellen, ohne weitere Beweismittel beizuziehen... Das hiess also, auch wenn es um die Belangen von Tobin ging, konnte der Richter einfach "Handgelenk mal Pi" zusammenzählen und dann nach Tageslaune entscheiden. Mir wurde langsam bange über all diese Subjektivität. Langsam dämmerte es mir, wieso Herr Würgin diese riesige Menge an irrwitzigen Behauptungen aufstellte. Mann stelle sich vor, sie werden als Richter von einer Partei mit Bergen an Boshaftigkeiten über die gegnerische Partei bombardiert. Dann muss doch unweigerlich etwas Wahres dran sein? Nach solchen Kriterien wurde bei Obergericht also entschieden? Aber es kam noch dicker. Die folgende Definition untermauerte sogar noch meine Vermutung: ...Es genügt damit bereits, wenn das Gericht aufgrund der neu eingereichten Urkunden den Eindruck erhält, es bestehe eine überwiegende Wahrscheinlichkeit für die Richtigkeit der damit untermauerten neuen Behauptung... ...Diesbezüglich ist es somit an den Parteien den wesentlichen Sachverhalt substantiiert zu behaupten beziehungsweise zu bestreiten... Ich konnte nicht glauben, was ich hier las. Nach dieser Erkenntnis ging es mir richtig schlecht. Man brauchte also nur zu "behaupten" und nichts zu beweisen. Nur zu "bestreiten" und nichts zu widerlegen. Egal was hier entschieden würde, es entsprach nicht bindend der Wahrheit. Es entsprach zwar dem "Recht", aber um so weniger der "Gerechtigkeit". War das nicht ein "brillantes", Rechtsystem? Ich versuchte zu verstehen, wie solche "Gummi-Paragraphen" einem Juristen einleuchten konnten. Mir als normalem Bürger fiel das ziemlich schwer. Es gab zum Glück auch Definitionen, die zur Hoffnung verleiteten: ...Das Kindeswohl gilt dabei bei der Ausgestaltung des persönlichen Verkehrs als oberste Richtschnur und ist im Einzelfall aufgrund der konkreten Umstände zu bestimmen. Gemäss aktueller Lehre und Praxis richten sich die Häufigkeit und Dauer der Besuchskontakte vor allem nach dem Alter des Kindes, seiner bisherigen Bindung an den anderen Elternteil und der Häufigkeit der bisherigen Kontakte... Das war doch für einmal etwas Verständliches und vor allem Vernünftiges. Diese Definition lies auf einen positiven Entscheid hoffen. Ich war bis zu Tobins viertem Lebensjahr häufiger für ihn da gewesen, als seine Mutter. Eine aussergewöhnliche und sicherlich relevante Sachlage für den Entscheid. Weiter kam dazu, dass wir nach unserer Trennung, während eines Zeitraums von drei Monaten einen perfekten Besuchsplan hatten. Dieser gab Tobin die Möglichkeit, seine Mutter jeden Tag und mich sechs Tage in der Woche zu sehen. Dieser Plan würde doch sicherlich berücksichtigt werden? Darüber hinaus, hatten Tobin und ich eine super Bindung zueinander. Wenn das alles nicht perfekt war, um einen günstigen Entscheid vom Obergericht zu erwarten. Ein leiser Hoffnungsschimmer machte sich in mir breit. Als nächstes folgte die leider völlig verspätete Rüge vom Obergericht an den Richter, der damals unsere erste Verhandlung am Bezirkgericht geleitet hatte. Er hatte klar pflichtwidrig unterlassen, Tobins Meinung einzuholen. Die Meinung, welche unabdingbar bewiesen hätte, dass er damals sechs Tage in der Woche mit mir zusammen sein durfte. Eine Aussage, die dem Richter gezeigt hätte, dass Tobin weiterhin so oft als möglich mit mir zusammen sein wollte. Die Äusserung, die enthüllt hätte, dass er gerne weiterhin ins Judo-Training gegangen wäre. Und noch vieles mehr... ...Werden Anordnungen über Kinder getroffen, sind diese in geeigneter Weise durch das Gericht oder durch eine beauftragte Drittperson persönlich anzuhören, soweit nicht ihr Alter oder andere wichtige Gründe dagegen sprechen. Diese Norm findet auf alle gerichtlichen Verfahren, in denen Kinderbelange zu regeln sind, Anwendung. Daraus ergibt sich, dass bereits im Eheschutzverfahren von Gesetzes wegen erforderlich ist, die Kinder persönlich anzuhören. Das Bundesgericht erklärte in seinem Entscheid den Verzicht auf eine Anhörung mit dem Ziel, dem Kind die Belastung bzw. den Loyalitätskonflikt zu ersparen, als unzulässig... Mit dem Beklagten und entgegen der Ansicht der Klägerin ist festzuhalten, dass die Vorinstanz es pflichtwidrig unterlassen hat, den damals fast neunjährigen Tobin bereits im Eheschutzverfahren zu den ihn betreffenden Belangen anzuhören... Dieser Verfahrensmangel wurde nun im Rekursverfahren geheilt... Geheilt? Das klang ja richtig gut, war es aber in Tat und Wahrheit überhaupt nicht! Die Erkenntnis dieses Fehlers kam nämlich in jeder Hinsicht, viel zu spät. Der Fehlentscheid zeigte bereits folgenschwere Auswirkungen. Tobin hatte nach so langem Aussetzen vom Judotraining und dem nachträglichen Start im Fussball-Club, das Interesse am Judo verloren. Noch viel schlimmer war, dass auch der damaligen Besuchsplan nicht wieder eingeführt werden konnte. Der Plan, der Tobin und mir erlaubt hätte, uns wieder öfters zu sehen. Was so eine

