Der Wahlausgang in Großbritannien wird nach Ansicht des EU-Abgeordneten Elmar Brok (CDU) zu Verzögerungen bei den Austrittsverhandlungen zwischen London und Brüssel führen. "Der für den 19. Juni geplante Start der Brexit-Verhandlungen ist durch das Wahlergebnis in Großbritannien stark gefährdet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das klappt", sagte der Brexit-Beauftragte der EVP-Fraktion im EU-Parlament der "Welt".

Nach den starken Stimmverlusten der britischen Tories schließt Brok auch Neuwahlen nicht aus. "Wenn es am Ende ein so genanntes hängendes Parlament geben sollte, wo keiner miteinander koalieren kann oder will, sind Neuwahlen in Großbritannien durchaus möglich." Laut Brok werden die Brexit-Verhandlungen für die Europäer "jetzt schwerer".

Großbritannien bekomme nun keine Regierung, die mit einem breiten Mandat in der Lage wäre, Kompromisse zu machen. "Wer mit einer knappen Mehrheit regiert, macht sich erpressbar - vor allem auch gegenüber der eigenen Partei", erklärte der EU-Abgeordnete. Wenn May mit einer großen Mehrheit regiert hätte, wäre sie bei den Verhandlungen flexibler gewesen. "Wir müssen Ruhe bewahren und bei unseren Positionen bleiben. Es ist jetzt wichtig, von außen kein Öl ins Feuer zu gießen", sagte Brok weiter.