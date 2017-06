Die Gründe, die zur Entwicklung der MicroAutoBox Embedded SPU führten, sind offensichtlich: Angetrieben von der Vision des unfallfreien und autonomen Fahrens haben sich Fahrerassistenzsysteme und hochautomatisierte Fahrzeuge zu den Hauptinnovationstreibern in der Automobilindustrie entwickelt. Es existiert quasi ein Wettlauf, als erster Anbieter entsprechende Funktionen in Serienfahrzeugen bereitzustellen. Doch der zunehmende Wettbewerbsdruck stellt die Automobilhersteller vor die Herausforderung, die immer komplexer werdenden Algorithmen in schnellen Iterationen zu entwickeln und frühzeitig im Fahrzeug zu erproben.

Es besteht somit ein hoher Bedarf an leistungsfähigen Prototyping-Systemen, mit denen die Funktionsentwicklung für das automatisierte Fahren nicht nur komfortabel umgesetzt, sondern auch erheblich beschleunigt werden kann. Basierend auf einer Vielzahl von Umfeldsensoren wie Kamera-, Radar-, Lidar- und Ultraschallsensoren müssen die entsprechenden Algorithmen jederzeit eine zuverlässige 360°-Erkennung und Bewertung ...

