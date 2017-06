Der überraschende Verlust der absoluten Mehrheit von Premierministerin Theresa May bei den Parlamentswahlen in Großbritannien lässt Börsianer in Deutschland kalt. Der Dax dürfte nach Berechnungen von Banken und Brokern mit einem Mini-Plus in den Handel am Freitag starten. Am Donnerstag legte er um 0,3 Prozent auf 12.713,58 Punkte zu.

Den vollständigen Artikel lesen ...