Die kriselnde Landesbank NordLB will mehr als 1000 Stellen streichen. Nun kristallisiert sich heraus, wo die Arbeitsplätze wegfallen könnten.

Der Stellenabbau bei der kriselnden NordLB wird konkreter. Wie Insider übereinstimmend berichten, könnte die Landesbank allein an ihrem Standort in Bremen über 400 Stellen streichen. Am Hauptsitz in Hannover stehen nach Informationen der WirtschaftsWoche mindestens 500 Stellen zur Disposition. Zudem könnten auch noch rund 100 Arbeitsplätze im Ausland wegfallen, ...

