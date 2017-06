Doch bei der Lagerung stellten diese Produkte auch den Hidden Champion vor eine Herausforderung: Herkömmliche Regalkonstruktionen entwickeln ein erhebliches Korrosionsproblem. "Naturdärme werden bei circa 7 °C in mit Salzlake gefüllten Fässern oder Kunststoffkisten gelagert", erläutert Dieter Kracher, Prokurist CDS Hackner. "Zwangsweise läuft dabei immer wieder Lake auf die Paletten, auf denen die Behälter eingelagert werden. Das heißt, dass nicht nur die Lagergebinde, sondern auch die Holzpaletten teilweise mit Salzlake getränkt sind." Da bleibt es nicht aus, dass auch die Regalkonstruktion mit der hoch-korrosiven Lake in Berührung kommt. Und das wurde dem "alten" Regal zum Verhängnis - denn es war nur mit einer Verzinkung geschützt. Unter normalen Bedingungen in der Lagertechnik ermöglicht diese Oberflächenbeschichtung einen ausreichenden Schutz vor Korrosion - doch die aggressive Salzlake zerfraß die Zinkschutzschicht in kürzester Zeit: "Die Verzinkung war einfach nicht für diese Lagerbedingungen ausgelegt", so Kracher. "An den Regalteilen waren bereits nach wenigen Wochen der Nutzung Korrosionen mit unterschiedlicher Stärke zu sehen."

Das Kombi-Beschichtungsverfahren

Eine neue Regalanlage für die 4.180 Paletten-Stellplätze musste also her. CDS Hackner beauftragte hierzu die Firma Galler, einen europäischen Anbieter von Regalen und Anlagen zur Lagerung von Paletten und Industriegütern. Das Unternehmen bietet für aggressive Umgebungsbedingungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...