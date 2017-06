Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen. In Australien wird der Geburtstag der Königin (nachgeholt und) gefeiert.

TAGESTHEMA

Die konservativen Tories von Premierministerin Theresa May haben die absolute Mehrheit im britischen Unterhaus verloren. Dies geht aus am Freitagmorgen veröffentlichten Zahlen hervor, die auf der Auszählung fast aller Wahlkreise basierten. Die Tories könnten auf 319 der insgesamt 650 Sitze im Unterhaus kommen, 309 Sitze sind bislang sicher. Die Vergabe von 16 Sitzen stand noch aus. Damit war es für die Konservativen nicht mehr möglich, ihre absolute Mehrheit zu halten. Die oppositionelle Labour-Partei hatte bei der Wahl am Donnerstag deutlich hinzugewonnen. Deren Chef Jeremy Corbyn forderte Mays Rücktritt. Mit dem Ergebnis zeichnet sich eine schwierige Regierungsbildung für die Premierministerin ab. Sie hatte sich mit der im April ausgerufenen vorgezogenen Parlamentswahl eigentlich ein starkes Mandat für die Brexit-Verhandlungen holen. Die Premierministerin hatte den Wählern versprochen, sie werde bei den Brexit-Verhandlungen "eine verdammt schwierige Frau" sein. Mehrfach betonte sie, dass keine Vereinbarung über die künftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU besser sei als "ein schlechter Deal".

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Brenntag AG 1,05 EUR Scout24 AG 0,30 EUR Uniper SE 0,55 EUR VTG AG 0,75 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Handels- und Leistungsbilanz April Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +20,0 Mrd Euro zuvor: +19,6 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +24,5 Mrd Euro zuvor: +30,2 Mrd Euro -FR 08:45 Industrieproduktion April PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +2,0% gg Vm -GB 10:30 Industrieproduktion April PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+0,1% gg Vj zuvor: -0,5% gg Vm/+1,4% gg Vj 10:30 Handelsbilanz April PROGNOSE: -12,0 Mrd GBP zuvor: -13,4 Mrd GBP

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:30 PL/Auktion von Null-Kupon-Anleihen mit Laufzeit April 2019 Auktion 2,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2022 Auktion zinsvariabler Anleihen mit Laufzeit November 2022 im Gesamtvolumen von 3 Mrd PLN

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.432,60 0,10% Nikkei-225 19.995,45 0,42% Schanghai-Comp. 3.149,28 -0,03% DAX 12.713,58 +0,32% DAX-Future 12.730,00 +0,25% XDAX 12.731,06 +0,24% MDAX 25.158,64 -0,35% TecDAX 2.296,12 -0,31% EuroStoxx50 3.563,88 +0,42% Stoxx50 3.199,13 -0,07% Dow-Jones 21.182,53 +0,04% S&P-500-Index 2.433,79 +0,03% Nasdaq-Comp. 6.321,76 +0,39% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,07 +24

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen in Europa werden mehrheitlich im Plus erwartet. "An den Finanzmärkten scheint sich die Meinung durchzusetzen, dass der britische Wahlausgang positiv zu werten ist", sagt ein Händler. Insbesondere glaubten die Anleger an eine konziliantere Position der neuen britischen Regierung bei den Brexit-Verhandlungen. Daneben dürfte der FTSE in London von der Pfund-Schwäche profitieren, wodurch sich die Exportaussichten verbessern. Profiteure dürften vor allem britische Exportunternehmen mit hohen ausländischem Umsatzanteil sein. Dazu gehören der Minen- und der Pharmasektor.

Rückblick: Etwas fester - Insgesamt brachten die Aussagen von EZB-Chef Mario Draghi keine Neuigkeiten. Die EZB denkt laut Draghi noch nicht an eine baldige Normalisierung ihrer Geldpolitik nach - das beruhigte den Aktienmarkt. Untermauert wurde diese Sicht durch einen gesenkten Inflationsausblick der EZB. Der Euro neigte daraufhin zur Schwäche. Auf das Ergebnis der britischen Unterhauswahlen werden die Börsen erst am Freitag reagieren können. Die hieraus resultierenden Risiken für die Finanzmärkte schienen etwas nachgelassen zu haben, hieß es. Denn letzten Umfragen baute Premierministerin Theresa May ihren Vorsprung wieder etwas aus. Weiter aufwärts ging es mit Santander (plus 5,3 Prozent). In Mailand legten die Kurse deutlich zu. Hier stützten Spekulationen, dass es zu keinen vorgezogenen Neuwahlen im Herbst kommen wird, aus denen Euro-kritische Parteien gestärkt hätten hervorgehen können. Wie am Vortag erwartet belastete die Kapitalerhöhung bei Santander zur Übernahme der Krisenbank Banco Popular nicht. Der Kurs legte sogar um über 5 Prozent zu. "Das ist ein kleiner Preis dafür, dass ein systemisches Risiko für alle aus dem Markt genommen wurde und Santander gleichzeitig billig in den Markt für kleine und mittlere Unternehmenskredite einsteigen kann", sagte ein Händler

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Nach dem finalen Ausstieg des Großaktionärs Kinnevik ging es für Rocket Internet mit 2,1 Prozent eher moderat nach unten. Nach der Platzierung im Frühjahr und dem Ende der Sperrfrist war ein solcher Schritt erwartet worden. Zu den Gewinnern im DAX gehörten Thyssenkrupp, die nach einer Studie der Credit Suisse um 3,6 Prozent zulegten. Die Analysten sehen bei Thyssenkrupp Spielraum für eine auf vier Jahre angelegte Transformation, die eine Neubewertung nach sich ziehen könnte. Eon und RWE liefen nach dem Urteil zur Verfassungswidrigkeit der Brennelementesteuer am Vortag weiter. Nun hagelte es positive Analystenkommentare. Eon und RWE gewannen 4,2 bzw. 2,3 Prozent. Heidelberger Druck stiegen um 5,1 Prozent. "Der mittelfristige Ausblick klingt positiv", sagte ein Händler zu einer entsprechenden Mitteilung des Unternehmens.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR) +0,1% auf 12.731 Punkte

Von einem recht lebhaften Geschäft sprach eine Händlerin von Lang & Schwarz. Auffallende Kursbewegungen habe es aber nicht gegeben.

USA / WALL STREET

Gut behauptet - Die potenziellen Aufreger EZB und Comey-Trump-Affäre ließen die Anleger kalt, weil sie keine neuen Erkenntnisse brachten. Die Wall Street reagierte zunächst mit Erleichterungsaufschlägen im Miniaturformat. Dabei erklommen Dow-Jones-Index und Nasdaq-Composite neue Rekordhochs. Am Rentenmarkt war Erleichterung über die politische Entwicklung in Washington zu spüren, denn die Notierungen gaben nach. Vor allem Bankenwerte waren gefragt. Sie profitierten vom gestiegenen Zinsniveau. Auch die Hoffnung auf eine Deregulierung der Branche half den Aktien. Valeant zogen nach dem Verkauf des eines Gechäftsbereich an Finanzinvestoren um gut 9 Prozent an. Alibaba schossen um gut 13 Prozent nach oben, getrieben von einem angepeilten Umsatzwachstum 2018 von 45 bis 49 Prozent an. Das trieb auch den Kurs von Yahoo an, denn Yahoo ist noch an Alibaba beteiligt. Yahoo schnellten um 10,2 Prozent nach oben. Im Zuge der Übernahme von Yahoo durch Verizon und der anschließenden Verschmelzung von Yahoo mit der Verizon-Tochter AOL sollen rund 2.100 Stellen dem Rotstift zum Opfer fallen. Verizon verloren 0,7 Prozent. Nordstrom gewannen 10,2 Prozent. Die Eigentümerfamilie an der Kauf- und Versandhauskette will die ihr noch nicht gehörenden 70 Prozent an der offenbar komplett übernehmen und Nordstrom dann von der Börse nehmen. AMD setzten ihre Rally fort. Die Aktie profitierte weiter von den Plänen Apples, die Produkte des Halbleiterkonzerns für den neuen iMac Pro zu verwenden. AMD gewannen weitere 4,2 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.34 Uhr EUR/USD 1,1213 +0,1% 1,1205 1,1219 EUR/JPY 123,53 +0,3% 123,18 123,59 EUR/CHF 1,0854 +0,1% 1,0845 1,0852 GBP/EUR 1,1358 -0,0% 1,1375 1,1539 USD/JPY 110,18 +0,2% 109,93 110,17 GBP/USD 1,2735 -0,1% 1,2746 1,2945

Der Euro fiel auf 1,1216 Dollar nach Wechselkursen um 1,1240 zuvor, nachdem die EZB die Inflationserwartungen für 2017, 2018 und 2019 deutlicher als vom Markt vorhergesagt gesenkt hatte. Insbesondere die deutliche Abwärtsrevision für 2018 überrasche, so ein Händler. Am Vorabend war die Gemeinschaftswährung noch mit 1,1260 Dollar umgegangen. Das Pfund knickte am späten Abend nach ersten Prognosen zum Wahlausgang in Großbritannien ein angesichts der Aussicht eines "Hung Parliament". Mit den unklaren Machtverhältnissen und der damit verbundenen Unsicherheit sei das Pfund in einer ersten Reaktion abverkauft worden, seitdem habe es sich von den Tiefs aber wieder etwas erholt, so ein Analyst am Freitagmorgen. Letzteres mache Sinn, denn mit der Wahlschlappe für May hätten die Briten auch die harte Linie bei den bald beginnenden Brexit-Verhandlungen abgewählt. Zu erwarten sei ein sehr viel konzilianteres Auftreten einer neuen Regierung in Brüssel. Aktuell kostet das Pfund 1,2750 Dollar, im Tief war es von rund 1,2950 auf 1,2694 abgerutscht. Ähnlich sieht das Bild zum Euro aus.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,59 45,64 -0,1% -0,05 -19,7% Brent/ICE 47,88 47,86 +0,0% 0,02 -18,5%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 09, 2017 01:49 ET (05:49 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.