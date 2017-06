Die Meldungen reißen derzeit beim Schweizer Pharmakonzern Novartis nicht ab. Zuletzt hat Novartis vielversprechende Studiendaten zu seinem Produktkandidaten AMG 334 (Erenumab) zur Behandlung von Migräne veröffentlicht. Der Wirkstoff habe in einem klinischen Test seine Sicherheit und Effizienz bei Patienten bewiesen, welche vier oder mehr Migräne-Tage im Monat verzeichneten, teilt Novartis am Donnerstagabend mit. Auch bei Patienten mit 15 oder mehr Migräne-Tagen, also mit einer chronischen Migräne, welche gleichzeitig in der jüngsten Vergangenheit sehr viele Mittel gegen die Krankheit genommen hätten, habe das Mittel gewirkt.

