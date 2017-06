Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Carl Zeiss Meditec -1,63% auf 46,67, davor 11 Tage im Plus (8,22% Zuwachs von 43,84 auf 47,45), OTE +0,61% auf 9,87, davor 10 Tage im Minus (-7,28% Verlust von 10,58 auf 9,81), DMG Mori Seiki -2,04% auf 49,765, davor 7 Tage im Plus (4% Zuwachs von 48,84 auf 50,8), Patrizia Immobilien -0,14% auf 17,605, davor 5 Tage im Plus (4,78% Zuwachs von 16,82 auf 17,63), NetEase -0,32% auf 313,64, davor 5 Tage im Plus (10,49% Zuwachs von 284,78 auf 314,66), Williams Grand Prix 0% auf 18,2, davor 5 Tage im Minus (-3,19% Verlust von 18,8 auf 18,2), PostNL 0% auf 4,182, davor 5 Tage im Minus (-3,88% Verlust von 4,35 auf 4,18), KUKA -0,14% auf 108,85, davor 4 Tage im Plus (2,83% Zuwachs von 106 auf 109), ATX -0,27% auf 3173,63, davor 4 Tage im Plus (1,88% Zuwachs von...

