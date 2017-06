PALO ALTO (IT-Times) - Nachdem Tesla mit seinem Direktvertriebsmodell in Texas und Louisiana vorerst gescheitert ist, läuft es auch in Connecticut nicht gut für den US-Elektroautobauer. Eine entsprechende Gesetzesinitiative, die von Tesla unterstützt wurde, schaffte es zum dritten Mal nicht in die Abstimmung,...

Den vollständigen Artikel lesen ...