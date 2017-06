Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-06-09 / 08:10 *Erste Plätze in Vergleichen von Handelsblatt, Focus Money und BankingCheck untermauern die Stärke des Brokers in Sachen Kundenservice.* *Ratingen, 09. Juni 2017:* Gleich dreifach ist der Ratinger Online-Broker CapTrader in den vergangenen Tagen von renommierten Medien und Vergleichsportalen ausgezeichnet worden. Im aktuellen Online-Broker-Vergleich des Handelsblatts und der FMH-Finanzberatung unter dem Titel "Depots für wenig Geld" wurden CapTrader, eine Marke der FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH, erneut sehr gute Konditionen in allen vier Test-Kategorien bescheinigt. Das Ergebnis: CapTrader bekommt das Qualitätssiegel "*TOP Online Broker*" verliehen. Auch im jüngsten Vergleich von Faktenkontor konnte CapTrader punkten: Bei der von Deutschlandtest und Focus Money beauftragten Erhebung wurden Social-Media-Beiträge von 3.000 Marken aus 119 Branchen bzw. Produktkategorien untersucht und Kundenstimmen nach den Kategorien Preis, Service, Qualität und Ansehen bewertet. Das Ergebnis stellt somit eine Art Beliebtheitszeugnis für die Unternehmen und ihre Marken dar. CapTrader erhielt hier die höchstmögliche Punktzahl von 100 und damit den Titel "*Kundenliebling 2017 - Beliebteste Marke*" in der Kategorie "Depotbanken". Zu den "Kundenlieblingen" in anderen Kategorien gehören internationale Top-Marken wie BMW, Michael Kors oder Jägermeister. Eine weitere Auszeichnung erhielt CapTrader von BankingCheck und eKomi Award 2017. Bereits zum zweiten Mal nach 2013 konnte die Marke den Titel "*Bester Online-Broker*" für sich beanspruchen. Wie bereits in den Vorjahren schaffte es CapTrader auch diesmal zu überzeugen. So legte der Ratinger Online-Broker bei den Bewertungen sogar zu, auf nunmehr 4,7 von 5,0 möglichen Punkten. Kundinnen und Kunden der Finanz- und Versicherungsbranche waren von Januar bis April zu einer Bewertung für ihren Anbieter- und/oder dessen Produkte auf BankingCheck.de aufgerufen worden. "Wir sind stolz darauf, dass wir bei renommierten Medien, Instituten und Veranstaltungen solch hervorragende Plätze einnehmen konnten. Das zeigt, dass die Kunden unsere hohen Anforderungen in Sachen Produktpalette und Service zu schätzen wissen", freut sich Rafael Neustadt, CEO der FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH in Ratingen. "Mit diesen Resultaten unterstreichen wir unseren Anspruch, uns nachhaltig als einer der besten Online-Broker Deutschlands zu etablieren. Und eines kann ich auch im Namen meines Teams versprechen: Wir werden diesen Weg konsequent fortsetzen und Optimierungspotenziale weiter im Sinne des Kunden ausschöpfen." *Über die FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH* Die FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH geht aus der 1997 in Ratingen bei Düsseldorf gegründeten unabhängigen Vermögensverwaltungsgesellschaft Heyder Krüger & Kollegen GmbH (HKK-Invest, nunmehr die Vermögensverwaltung der FXFlat) hervor. Sie verfügt über die erforderlichen Genehmigungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), deren Aufsicht sie unterliegt. *Über FXFlat und CapTrader* Zur FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH gehören die beiden Marken FXFlat und CapTrader. FXFlat ist ein auf den Forex- und CFD-Handel spezialisierter Broker, CapTrader bietet darüber hinaus erfahrenen Anlegern den kostengünstigen Handel mit Aktien, Optionen, ETFs, Futures u.a. an. *Pressekontakt* FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH Herr Christian Korte Kokkolastr. 1 40882 Ratingen Tel. 02102-100494-00 E-Mail presse@fxflat.com www.fxflat.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Cap Trader - eine Marke der FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH Schlagwort(e): Dienstleistungen 2017-06-09 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 581687 2017-06-09

