Dem Umweltbundesamt zufolge ist die Müllbelastung an den deutschen Küsten besorgniserregend. Viele Fische verenden an den weit verbreiteten Mikroplastikartikeln. Erstmals wurden auch Zahlen für die Ostseeküste erhoben.

Die Müllbelastung an den deutschen Küsten ist dem Umweltbundesamt (UBA) zufolge besorgniserregend. In der Nordsee und an deren Küstenabschnitten habe es im Vergleich zum Jahr 2012 "keine signifikanten abnehmenden Trends" beim Meeresmüll gegeben, heißt es nach einem Bericht der Funke Mediengruppe in einem Faktenpapier des Umweltbundesamtes. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...