FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat HeidelbergCement von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 78 auf 86 Euro angehoben. Der Baustoffkonzern habe das Schlimmste hinter sich, schrieb Analyst Josep Pujal in einer Studie vom Freitag. Nach der unterdurchschnittlichen Kursentwicklung wegen enttäuschender Resultate des übernommenen Italcementi sowie der Probleme in Indonesien sei der Kurs auf einem angemessenen Niveau angekommen. Die Nachrichtenlage sollte sich nun verbessern. So sei etwa die Integration von Italcementi nun über die riskante Phase hinaus./mis/ag

ISIN DE0006047004

AXC0085 2017-06-09/08:56