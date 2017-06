FRANKFURT (Dow Jones)--Die politischen Unsicherheiten nach dem Wahlausgang in Großbritannien spielen am Anleihemarkt am Freitagmorgen keine Rolle. Die Anleger werten das Ergebnis dahingehend, dass die nächste britische Regierung eine konziliantere Position in den in Kürze beginnenden Brexit-Verhandlungen mit Brüssel einnehmen wird. Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt im frühen Geschäft um 8 Ticks auf 165,15 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 165,18 Prozent und das Tagestief bei 165,08 Prozent. Umgesetzt wurden bis 8.25 Uhr knapp 10.000 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt 5 Ticks auf 133,19 Prozent.

Grundsätzlich stützend für den Anleihemarkt wird die EZB-Sitzung vom Vortag gewertet. Die Währungshüter tun sich mit einer Normalisierung der Geldpolitik weiter schwer. Die Societe Generale erwartet, dass das Anleihekaufprogramm der EZB erst im ersten Quartal 2019 enden wird.

Der seit Mai bestehende Aufwärtstrendkanal im Bund ist intakt. Die Unterstützungslinie verläuft laut der Helaba bei 163,55 und die vor kurzem getestete Widerstandslinie bei 165,33. Dort liegt auch das Hoch vom 20. April. Das Kontrakthoch sei bei 165,93 zu finden. Größere Impulse zeichneten sich für den weiteren Handelsverlauf nicht ab, heißt es.

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 09, 2017 02:26 ET (06:26 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.