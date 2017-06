FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem starken Jahresstart traut die Bundesbank der deutschen Wirtschaft 2017 ein noch kräftigeres Wachstum zu als zuletzt erwartet. Die Notenbank rechnet für das laufende Jahr nun mit 1,9 Prozent Plus beim Bruttoinlandsprodukt (BIP). Bei ihrer letzten Konjunkturprognose vor einem halben Jahr waren die Ökonomen der Bundesbank noch von 1,8 Prozent Wachstum ausgegangen.

Präsident Jens Weidmann sprach am Freitag von "einer breit angelegten, recht kräftigen konjunkturellen Aufwärtsbewegung". Die sehr gute Lage auf dem Arbeitsmarkt beflügelt den Konsum, die niedrigen Zinsen kurbeln etwa den Wohnungsbau an. Auch ihre BIP-Prognosen für 2018 (jetzt plus 1,7 Prozent) und 2019 (plus 1,6 Prozent) erhöhte die Bundesbank leicht./ben/DP/jkr

